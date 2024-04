Ngày 15-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 38 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện thời gian tới, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, khoa học, hiệu quả, các nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa sự cố, bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2024 và các năm tiếp theo.

Bộ Công Thương cũng được giao khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 30-4, bao gồm: Cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn; cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu; (cơ chế, chính sách phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, ven bờ.

Về tiến độ các dự án nguồn điện trong Quy hoạch và kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Thủ tướng yêu cầu tập trung chỉ đạo việc lựa chọn nhà đầu tư, triển khai nhanh các dự án nguồn điện, bảo đảm kịp thời bổ sung nguồn điện mới đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải hằng năm.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các nhà máy nhiệt điện than Công Thanh và Nam Định 1 trước ngày 1-7 để bảo đảm mục tiêu của Quy hoạch điện VIII và cung ứng điện cho miền Bắc.

Tại Công điện, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối để đưa vào sử dụng trước ngày 30-6-2024, các dự án truyền tải điện từ Lào để kịp thời bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, giám sát EVN, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc; chống tiêu cực, lãng phí, đùn đẩy trách nhiệm; chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc vận hành ổn định, an toàn, tin cậy và khắc phục nhanh các sự cố (nếu có) đối với các nguồn điện của EVN, PVN và TKV.



Chủ tịch, Tổng giám đốc EVN được yêu cầu triển khai nhanh, quyết liệt các dự án nguồn điện và lưới điện. Đồng thời, chỉ đạo các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý của tập đoàn làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, bảo đảm có thể huy động tối đa công suất phát điện trong những tháng cao điểm năm 2024, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện theo quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.