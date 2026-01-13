HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thủ tướng chỉ đạo kéo giảm giá nhà ở phù hợp với điều kiện thu nhập thực tế của người dân

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là nhà ở chung cư phù hợp với điều kiện thu nhập thực tế của người dân.

Sáng 13-1, kết luận Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo), trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quan điểm "mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể, không để ai bị bỏ lại phía sau".

Thủ tướng chỉ đạo giảm giá nhà ở phù hợp với thu nhập người dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Theo người đứng đầu Chính phủ, nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, là yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững đất nước; phải đảo đảm chỗ ở an toàn, ổn định cho nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành phải đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của nhân dân và kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là nhà ở chung cư phù hợp với điều kiện thu nhập thực tế của người dân và điều kiện, hoàn cảnh đất nước, quy luật thị trường.

Đồng thời, rà soát, cắt giảm tất cả thủ tục hành chính không cần thiết, giảm phiền hà cho người dân; kiểm soát chặt chẽ, hướng tín dụng vào các động lực tăng trưởng, các mục tiêu ưu tiên và có chính sách kiểm soát, quản lý rủi ro để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh; rà soát, đưa ra các mục tiêu cụ thể nhà ở xã hội và thị trường bất động sản ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều tra hành vi môi giới trái phép, lừa đảo, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng địa phương, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, theo hướng chuẩn hóa quy trình giao dịch, thực hiện cơ chế "một cửa, liên thông", từng bước chuyển sang môi trường điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 357/2025/NĐ-CP ngày 31-12-2025 của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; bảo đảm kết nối, đồng bộ, khai thác hiệu quả; đảm bảo mỗi nhà ở phải có định danh.

Thủ tướng chỉ đạo giảm giá nhà ở phù hợp với thu nhập người dân - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; hướng dẫn các địa phương rà soát, hoàn thiện Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn các địa phương thực hiện đồng thời các thủ tục đối với các dự án nhà ở xã hội; thành lập, tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở địa phương…

Bộ Tài chính chủ trì bảo đảm nguồn lực tài chính để triển khai các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; nghiên cứu kỹ các chính sách thuế nhằm hạn chế đầu cơ, "thổi giá" động sản, hướng dòng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; phối hợp hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ nhà ở địa phương, bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy nhanh giải ngân các chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định.

Thủ tướng đề nghị các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của nhân dân; đồng thời kiểm soát để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn. Trong đó, khẩn trương rà soát, đánh giá đầy đủ nhu cầu nhà ở trên địa bàn, bao gồm nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà ở cho người lao động; chủ động xây dựng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê năm 2026 và các năm tiếp theo, bảo đảm tính khả thi, bền vững.

Các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thành việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương; bảo đảm việc quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả; rà soát, điều chỉnh và phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030.

Tin liên quan

Đồng bộ giải pháp để giảm giá nhà ở

Đồng bộ giải pháp để giảm giá nhà ở

Nhà nước và Chính phủ cần có những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm ổn định và từng bước giảm mặt bằng giá bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở

Giá nhà ở xã hội rất cao, người thu nhập thấp khó có thể tiếp cận

(NLĐO) - Cử tri TP HCM cho rằng cần điều chỉnh giá nhà ở xã hội hoặc có các gói hỗ trợ mua nhà do hiện nay nhà ở xã hội bán giá rất cao

Đề nghị Chính phủ có giải pháp điều tiết giá nhà ở

(NLĐO) - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ chủ động có các giải pháp hiệu quả để điều tiết giá nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình và thấp

Thủ tướng thủ tướng phạm minh chính giá bất động sản giá nhà ở giá nhà ở thương mại
