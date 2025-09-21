HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Đồng bộ giải pháp để giảm giá nhà ở

TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ

Nhà nước và Chính phủ cần có những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm ổn định và từng bước giảm mặt bằng giá bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở

Bức tranh kinh tế Việt Nam 8 tháng đầu năm 2025 có nhiều điểm sáng, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, lãi suất duy trì thấp, tỉ giá và nợ xấu không vượt ngoài khả năng kiểm soát.

Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp - xây dựng trong nửa đầu năm đạt 8,33% so cùng kỳ, bằng với mức trước dịch COVID-19 và cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Điểm nhấn quan trọng khác là đầu tư công. Trong 8 tháng qua, giải ngân vốn đầu tư công tăng hơn 26%, đạt 463.200 tỉ đồng. Với mục tiêu cả năm, nếu giải ngân thành công vốn đầu tư công hơn 868.000 tỉ đồng (tăng 31% so với năm 2024), có thể giúp GDP tăng trưởng thêm 2 điểm phần trăm.

Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp là tín hiệu tích cực, nhưng giá nhà đất đang ở mức cao. Thống kê về giá căn hộ so với số năm thu nhập bình quân của hộ gia đình của hãng nghiên cứu thị trường Numbeo (2025) cho thấy, một công chức tại Việt Nam hiện cần tới gần 26 năm làm việc mới có thể mua được một căn hộ chung cư. Bình quân của thế giới là mất khoảng 15 năm. Điều này phản ánh thực trạng giá bất động sản tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập, tạo nên khoảng cách lớn so với mức bình quân thế giới. Con số năm thu nhập bình quân để mua được một căn hộ của công chức tại Việt Nam cũng tăng từ gần 24 năm vào năm 2023 lên gần 26 năm vào năm 2025. So với thu nhập hiện tại, giá nhà ở của chúng ta đang quá đắt, dù thu nhập bình quân đầu người vẫn cải thiện.

Trong khi đó, hiện không ít doanh nghiệp bất động sản có xu hướng triển khai cùng lúc nhiều dự án trên cùng một địa bàn, cùng thời điểm, dẫn đến áp lực vốn lớn, dòng tiền và gia tăng rủi ro tài chính.

 Lúc này, yêu cầu kiểm soát giá bất động sản, đưa giá về mức hợp lý hơn và đa dạng hóa nguồn vốn, sản phẩm hợp túi tiền là vấn đề bức thiết để đáp ứng nhu cầu thực của người dân. Với người dân, không thể chờ đợi đến khi tích đủ tiền mới mua nhà, phần lớn sẽ sử dụng đòn bẩy tài chính và trả dần bằng thu nhập lao động. 

Và một chính sách lãi suất ổn định sẽ trở thành điểm tựa quan trọng, vừa giúp người lao động sớm an cư, vừa tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản. Hiện, Ngân hàng Nhà nước đang giữ mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp và ổn định, không chỉ hỗ trợ sức mua nhà ở của người dân, còn giúp thị trường bất động sản có thêm cơ hội để phục hồi và phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp bất động sản cần tiếp tục tái cấu trúc hoạt động, đặc biệt quan tâm đến kiểm soát rủi ro dòng tiền và nợ đáo hạn, đồng thời tránh tình trạng đầu tư dàn trải, đưa mức giá bất động sản về mức hợp lý hơn.

Ở góc độ chính sách, Nhà nước và Chính phủ cần có những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm ổn định và từng bước giảm mặt bằng giá bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở. Các bất cập lớn cần được xử lý bao gồm kiến tạo đa dạng hóa nguồn vốn và phát triển tài chính bất động sản, như phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia và quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REITs); xây dựng lộ trình hợp lý cho việc đánh thuế bất động sản. n

Thái Phương ghi

    Thông báo