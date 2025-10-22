HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thủ tướng chỉ đạo sớm hoàn tất đàm phán với Nga, Nhật Bản về xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hoàn thành đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Nga.

Chiều 22-10, kết luận phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu thúc đẩy triển khai các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa), phục vụ nhu cầu năng lượng của đất nước trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Chỉ đạo hoàn tất đàm phán điện hạt nhân Ninh Thuận với Nga , Nhật Bản - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung rà soát việc triển khai các nhiệm vụ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, thúc đẩy triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành liên quan, địa phương tổng hợp các vấn đề còn vướng mắc về pháp lý, xây dựng thành dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét nhằm hoàn thiện các khung khổ pháp lý có liên quan các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tỉnh Khánh Hòa xây dựng các dự án tái định cư, hỗ trợ, đền bù thỏa đáng cho người dân, đảm bảo người dân có cuộc sống ở nơi ở mới phải tốt hơn, ít nhất là bằng nơi ở cũ; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nhường đất cho dự án.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, thu xếp, trình cấp thêm 9.000 tỉ đồng theo đề xuất của tỉnh Khánh Hòa để giải phóng mặt bằng.

Đàm phán với đối tác xây dựng điện hạt nhân trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tích cực làm việc đàm phán, hoàn thành Hiệp định với Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; các nội dung trong Hiệp định phải dựa trên nguyên tắc, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của IAEA, cũng như Công ước Viên về Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân; và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

"Hoàn thành đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Nga và hoàn thành các hành lang pháp lý trong tháng 11-2025; cơ bản kết thúc đàm phán với đối tác Nhật Bản về các vấn đề liên quan Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; đồng thời báo cáo Bộ Chính trị về tình hình triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" - Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương tập trung lập dự án tiền khả thi, đồng thời nghiên cứu lập thiết kế kỹ thuật để trên cơ sở đó cấp có thẩm quyền xem xét về Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tiến hành xây dựng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; phối hợp với các bộ, cơ quan xử lý dứt điểm các tồn đọng trước đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với EVN và PVN xác định rõ nhu cầu về số lượng, trình độ, chuyên môn nguồn nhân lực phục vụ các nhà máy điện hạt nhân.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển điện hạt nhân phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển điện hạt nhân phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử phải là chiến lược lâu dài.

Bộ Chính trị chỉ đạo về phát triển điện hạt nhân

(NLĐO) - Nghị quyết của Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2, vận hành trong giai đoạn 2030-2035.

Dốc sức cho dự án điện hạt nhân

Khó khăn về mặt bằng, nhân lực... đang được Khánh Hòa đẩy nhanh tháo gỡ để dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sớm khởi công

Nhật Bản điện hạt nhân Nga điện hạt nhân Ninh Thuận 1 điện hạt nhân Ninh Thuận 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo