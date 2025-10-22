Chiều 22-10, kết luận phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu thúc đẩy triển khai các dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa), phục vụ nhu cầu năng lượng của đất nước trong thời kỳ mới.



Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân chủ trì phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung rà soát việc triển khai các nhiệm vụ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, thúc đẩy triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành liên quan, địa phương tổng hợp các vấn đề còn vướng mắc về pháp lý, xây dựng thành dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội xem xét nhằm hoàn thiện các khung khổ pháp lý có liên quan các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tỉnh Khánh Hòa xây dựng các dự án tái định cư, hỗ trợ, đền bù thỏa đáng cho người dân, đảm bảo người dân có cuộc sống ở nơi ở mới phải tốt hơn, ít nhất là bằng nơi ở cũ; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nhường đất cho dự án.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xem xét, thu xếp, trình cấp thêm 9.000 tỉ đồng theo đề xuất của tỉnh Khánh Hòa để giải phóng mặt bằng.

Đàm phán với đối tác xây dựng điện hạt nhân trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tích cực làm việc đàm phán, hoàn thành Hiệp định với Nga về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; các nội dung trong Hiệp định phải dựa trên nguyên tắc, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn của IAEA, cũng như Công ước Viên về Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân; và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

"Hoàn thành đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Nga và hoàn thành các hành lang pháp lý trong tháng 11-2025; cơ bản kết thúc đàm phán với đối tác Nhật Bản về các vấn đề liên quan Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; đồng thời báo cáo Bộ Chính trị về tình hình triển khai xây dựng nhà máy điện hạt nhân theo Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" - Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương tập trung lập dự án tiền khả thi, đồng thời nghiên cứu lập thiết kế kỹ thuật để trên cơ sở đó cấp có thẩm quyền xem xét về Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tiến hành xây dựng dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; phối hợp với các bộ, cơ quan xử lý dứt điểm các tồn đọng trước đây.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với EVN và PVN xác định rõ nhu cầu về số lượng, trình độ, chuyên môn nguồn nhân lực phục vụ các nhà máy điện hạt nhân.