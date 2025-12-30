Chiều tối 30-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).



Hiện nay, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 79.174/79.174 tàu cá, đạt 100%. Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, theo báo cáo của địa phương đã được kiểm soát, giao xã/phường, lực lượng, cán bộ quản lý vị trí neo đậu.

Trong tuần cả nước không ghi nhận tàu cá nào bị nước ngoài bắt giữ; việc xử lý các doanh nghiệp, tàu cá vi phạm trước đây được thực hiện kiên quyết, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

Triển khai chống khai thác IUU theo phương châm "6 rõ"

Đánh giá kết quả chống khai thác IUU có nhiều tiến bộ, tuy nhiên chưa như mong muốn, do đó Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Kết luận, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU, đảm bảo trung thực, khách quan, không hình thức, không chỉ phục vụ báo cáo Ủy ban Châu Âu (EC) mà với mục tiêu kép gỡ thẻ vàng EC và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm, chuyển mạnh từ đánh bắt sang nuôi trồng.



Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả triển khai chống IUU về Ban Chỉ đạo theo phương châm "6 rõ", bảo đảm không báo cáo chung chung, nêu rõ: đã làm gì - kết quả đến đâu - còn vướng gì - do đâu - ai chịu trách nhiệm - cam kết mốc hoàn thành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cập nhật số liệu của các địa phương để hoàn thiện báo cáo và gửi EC trước ngày 5-1-2026.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan 32 lô cá cờ kiếm gian lận và các tổ chức/cá nhân có liên quan; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo.

Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát vùng biển giáp ranh với các nước; kiểm soát chặt tàu cá xuất/nhập bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu không đủ điều kiện. Chỉ đạo lực lượng Biên phòng thực hiện kiểm tra qua Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT); hướng dẫn chủ tàu/thuyền trưởng bắt buộc khai báo eCDT từ 1-1-2026.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk chỉ đạo xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5-1-2026; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

15/22 địa phương còn lại ban hành kế hoạch chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân trước ngày 6-1-2026. "Nếu nhiệm vụ này không hoàn thành trong tuần sau, đề nghị lãnh đạo, người đứng đầu tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Chính phủ, trước nhân dân" - Thủ tướng nhấn mạnh.