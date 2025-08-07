Tại Công điện số 128 ngày 6-8 về triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có biện pháp ngăn chặn, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau", doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái không lành mạnh, ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan… không đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, an ninh tiền tệ quốc gia.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi sở hữu chéo, cấp tín dụng cho doanh nghiệp "sân sau"

NHNN được yêu cầu tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số... để có thêm dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cơ quan này khẩn trương xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026. Trong đó, cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cho các tổ chức tín dụng hoạt động có hiệu quả, lành mạnh, có khả năng quản trị, điều hành tốt, tuân thủ các tỉ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng và chỉ số chất lượng tín dụng an toàn cao…, bảo đảm công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, NHNN cần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh…

Rà soát xây dựng, bổ sung ngay các cơ chế, chính sách ưu tiên để triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa chương trình tín dụng đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng NHNN phải triển khai thời gian tới. Đồng thời, xây dựng chương trình tín dụng 500.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Tại công điện, Thủ tướng giao Bộ Tài chính triển khai các biện pháp đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế; có các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa giải ngân đầu tư công. Triển khai các giải pháp tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, vốn FDI, vốn vay nước ngoài và nghiên cứu phát hành các loại trái phiếu, nhất là cho các công trình trọng điểm.

Cùng với đó, triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn phát triển kinh tế đất nước.