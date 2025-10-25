HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen Công an TP HCM

LÊ VĨNH - PHAN ANH; Ảnh: HOÀNG TRIỀU

(NLĐO) - Trong Thư khen, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao các thành tích của Công an TP HCM, nhất là chuyên án về ma túy

Sáng 25-10, tại Đại hội Thi đua yêu nước TP HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư khen đến lực lượng Công an TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, đã trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện lực lượng Công an TP HCM - Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP HCM.

Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen Công an TP HCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và chúc mừng lực lượng Công an TP HCM

Báo Người Lao Động xin trích nguyên văn Thư khen của Thủ tướng Chính phủ:

"Tôi vui mừng được biết, thời gian qua, Công an TP HCM đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, đấu tranh triệt phá nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn, có tổ chức về hình sự, kinh tế, ma túy...

Đặc biệt, sau khi phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 16-3-2023, Công an TP HCM đã tổ chức truy xét, xử lý triệt để các đối tượng. Đến nay đã triệt phá 434 băng nhóm, đường dây tội phạm ma túy, khởi tố 2.272 bị can hoạt động tại 22 địa phương, thu giữ 596 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 3 quả lựu đạn.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần chiến đấu bền bỉ, quyết tâm đấu tranh đến cùng, không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an TP HCM nói riêng.

Thành tích của các đồng chí đã đóng góp tích cực trong kiềm chế, kéo giảm tội phạm, xây dựng xã, phường không ma túy, củng cố trật tự xã hội kỷ cương, văn minh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đồng chí. Đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án nêu trên.

Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới".

TP HCM Công an TP HCM Thủ tướng Chính phủ thư khen Thủ tướng Chính phủ khen Công an TP HCM chuyên án về ma túy
