Xe khách lật khiến 8 người tử vong, nhiều người bị thương: Xe chở đoàn thiện nguyện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe khách lật khiến 8 người tử vong, nhiều người bị thương: Xe chở đoàn thiện nguyện

Như Quỳnh

(NLĐO) - Xe khách chở đoàn thiện nguyện trong đó có nhiều giáo viên bị lật khiến 8 người tử vong, nhiều người bị thương.

Liên quan đến vụ tai nạn lật xe khách đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 người tử vong, nhiều người bị thương tại tỉnh Lào Cai, trưa 27-12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 40 tại Km35 đường nối quốc lộ 32 với tỉnh lộ 174 (thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ). Xe khách BKS 29B-614.xx chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Xe khách lật, 8 người tử vong, nhiều người bị thương: Xe chở đoàn thiện nguyện - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong. Nguồn: MXH

Khi xe di chuyển xuống đoạn dốc kéo dài thì bất ngờ tự lật. Trên xe lúc này chở khoảng 20 người, hậu quả khiến 8 người tử vong, nhiều người bị thương. Được biết, trong các nạn nhân gặp nạn có nhiều giáo viên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Lực lượng chức năng huy động tối đa máy móc, nhân lực để cấp cứu người bị thương và đưa nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được gần 10 người ra ngoài. Một số nạn nhân vẫn đang kẹt trong xe, lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc đã được huy động đến để mở, đưa các nạn nhân ra ngoài. Hiện, các lực lượng chức năng đang tập trung cứu nạn, đồng thời, huy động máy móc để tiếp tục đưa các nạn nhân ra ngoài.

Xe khách lật, 8 người tử vong, nhiều người bị thương: Xe chở đoàn thiện nguyện - Ảnh 2.

Vụ tại nạn khiến 8 người tử vong. Ảnh: MXH

UBND tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình có người tử vong và bị thương.

Tin liên quan

Lật xe khách 3 người chết, 20 người bị thương: Xe mất phanh khi xuống dốc

Lật xe khách 3 người chết, 20 người bị thương: Xe mất phanh khi xuống dốc

(NLĐO) - Khi xuống dốc, phát hiện xe khách mất phanh, tài xế đã chủ động điều khiển xe tông vào ta-luy. Vụ việc khiến 3 người chết, 20 người bị thương.

Vụ lật xe khách 3 người chết, nhiều người bị thương: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ lật xe khách khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Lật xe khách, 2 người chết và nhiều người bị thương

(NLĐO) - Xe khách chạy tuyến Nghĩa Lộ (Lào Cai) - Mỹ Đình (Hà Nội) bị lật tại dốc Vân Hội khiến nhiều người chết và bị thương.

lực lượng chức năng hiện trường vụ tai nạn người tử vong Bộ Công an người bị thương Trường mầm non lực lượng cứu hộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo