Sáng 26-8 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến tới các địa phương và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Chính phủ tới dự Hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Nhật Bắc



Cùng dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính sách xã hội của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Công tác giảm nghèo và một số lĩnh vực xã hội khác đã sớm về đích, vượt xa mục tiêu Thiên niên kỷ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo

Đã xóa 334.234 nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí gần 50.000 tỉ đồng

Ngày 24-11-2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, trong đó đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Công tác nhà ở cho nhân dân, nhất là hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, kết quả rà soát cuối năm 2023 cho thấy cả nước vẫn còn gần 400.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, chưa đảm bảo "3 cứng", thiếu hụt về chất lượng, vẫn còn nhiều hộ dân sống trong những căn nhà đơn sợ, tạm bợ, không đảm bảo an toàn tối thiểu. Đây là trăn trở của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, địa phương.

Ngày 13-4-2024, tại Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, đã phát động và kêu gọi cả nước quyết tâm xóa nhà tạm, nhà đột nát vào cuối năm 2025. Ngày 5-10-2024, tại Hà Nội, trong chương trình Mái ấm cho đồng bào tôi, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, Chính phủ, Thủ tướng phát động cao điểm "450 ngày đêm" hoàn thành xóa nhà tạm, nhà đột nát trên phạm vi cả nước trước ngày 31-10-2025.

Thủ tướng và các đại biểu tham quan một mẫu nhà cho đồng bào dân tộc được trưng bày tại Hội nghị - Ảnh. Nhật Bắc

Trong quá trình triển khai, nhờ bám sát thực tiễn, nhận định chính xác tình hình, khi thấy có thờ cơ kết thúc sớm hơn, với tinh thần "thần tốc hơn nữa, quyết liệt hơn nữa", Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-8-2025, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của địa phương, sau 1 năm 4 tháng triển khai, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên toàn quốc, về đích sớm 5 năm 4 tháng so với Nghị quyết 42.

Cả nước đã xóa 334.234 căn nhà với tổng kinh phí gần 50.000 tỉ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 24.000 tỉ đồng, phần còn lại huy động từ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân. Nhiều địa phương chủ động huy động thêm nguồn lực, đóng góp 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia.

Các bộ, ngành cũng có đóng góp lớn: Bộ Quốc phòng gần 1.000 tỉ đồng và hơn 140.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; Bộ Công an hơn 790 tỉ đồng và 534.000 ngày công; ngành Ngân hàng khoảng 1.815 tỉ đồng; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trên 125 tỉ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo".