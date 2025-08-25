HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng: Chuẩn bị lực lượng, trực thăng sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trong bão số 5

Thùy Linh

(NLĐO) - Ngày 25-8, Thủ tướng Chính phủ có công điện về tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5.

Công điện nêu rõ chiều tối 25-8, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, gây nước dâng, sóng lớn, nguy cơ mất an toàn đối với đê biển, đường ven biển, ngập sâu, sạt lở tại ven biển Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An (các tỉnh từ Hưng Yên, Ninh Bình cũng cần đề phòng sóng lớn gây tràn, sạt lở, vỡ đê biển, đê cửa sông).

Chống bão số 5: Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra điểm sơ tán, tránh trú bão cho người dân tại Trường Tiểu học xã Diễn Châu. Ảnh: B. Phạm

Bão gây mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp và ven sông, suối.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình và các địa phương có dự báo nguy cơ mưa lớn kéo dài sau bão theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất; sẵn sàng triển khai công tác khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ để bảo đảm các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn, vui tươi, ấm áp cho nhân dân.

Sẵn sàng cứu hộ khi có yêu cầu

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, trong các nhà yếu; khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết.

"Tập trung triển khai công tác sơ tán di dời dân cư khỏi nơi nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ, điện, sóng thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản, xã phường đến cấp tỉnh; chỉ đạo vận hành bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi; bố trí phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống,…" - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện (bao gồm cả trực thăng) tại khu vực trọng điểm để hỗ trợ di dời, sơ tán dân cư và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Tin liên quan

Bão số 5 (Kajiki): Sóng dữ đánh trôi nhiều lồng bè cá tiền tỉ trên biển Hòn La (Quảng Trị)

Bão số 5 (Kajiki): Sóng dữ đánh trôi nhiều lồng bè cá tiền tỉ trên biển Hòn La (Quảng Trị)

(NLĐO) - Sóng lớn và gió mạnh do ảnh hưởng bão số 5 đã đánh trôi nhiều lồng bè nuôi cá của người dân trên vùng biển Hòn La (Quảng Trị).

Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam

(NLĐO) - Di tích lịch sử đồi Pụ Đồn - "đồi phong tướng" là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì lễ phong quân hàm Đại tướng đầu tiên của QĐND Việt Nam

bão số 5 sơ tán dân bão số 5 Kajiki mưa lũ lũ quét
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo