HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Thủ tướng: Đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng các đoạn tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn đối với những đoạn tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn

Sáng 5-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp Phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đầu tư giao thông kết nối và mở rộng cao tốc 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 27 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết năm 2025 đi qua với thành tựu nổi bật, quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải. Kết quả đó tạo đà, tạo lực, tạo niềm tin, khí thế cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo Thủ tướng, trong không khí nhân dân cả nước đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên nhiều công trường, các cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn miệt mài bám trụ công trường, có người 2-3 năm liên tiếp "ăn Tết trên công trường", tổ chức thi công xuyên Tết, theo đúng tinh thần "làm xuyên ngày Tết, ngày nghỉ", tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", quyết tâm, nỗ lực cao nhất để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào khai thác phục vụ nhân dân, phát triển đất nước. Ngay trong những ngày đầu năm, Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra nhiều công trường để động viên cán bộ, công nhân, người lao động; đôn đốc chỉ đạo các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đầu tư giao thông kết nối và mở rộng cao tốc 2026 - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, thời gian qua, các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều dự án nhà ga, bến cảng, cây cầu, tuyến đường được khởi công, khánh thành và thúc đẩy triển khai. Trong đó, đã hoàn thành 3.345 km cao tốc, vượt chỉ tiêu 3.000 km đã đề ra; cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Thủ tướng khẳng định kết quả trên nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân...

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của các dự án

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của các dự án để đưa các cây cầu, nhà ga, bến cảng, tuyến đường vào khai thác đồng bộ theo hướng thông suốt, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy tối đa, tối ưu hóa hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công trình phụ trợ; hoàn thiện quy hoạch hệ thống đường cao tốc, gắn với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực, trong đó mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Hiện nay, cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc; tới đây tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cùng với hoàn thiện, thúc đẩy triển khai các dự án đã khởi công; đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn với những đoạn tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn; thanh toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Đồng thời rà soát, sắp xếp bố trí vốn ngay cho các dự án đang triển khai; khẩn trương phân bổ vốn đầu tư trung hạn, trình Quốc hội trong Kỳ họp tới.

Thủ tướng yêu cầu tại Phiên họp, các đại biểu thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tại Phiên họp thứ 23, trong đó chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, khó khăn, trách nhiệm của từng chủ thể liên quan; tình hình, tiến độ triển khai các dự án trong danh mục dự án thuộc Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương báo cáo về kết quả thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu, đặc biệt là các dự án có kế hoạch hoàn thành trong nửa đầu năm 2026; đánh giá khả năng hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật như dự án cao tốc: Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đồng thời kiểm điểm công tác rà soát, bổ sung các nút giao, điểm kết nối với tuyến cao tốc mới được đầu tư nếu cần để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án.

Tin liên quan

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng đường cao tốc và đường băng sân bay Phù Cát

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng đường cao tốc và đường băng sân bay Phù Cát

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm hoàn tất thủ tục, đưa tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn và đường băng Phù Cát vào khai thác hiệu quả.

Từ 22 giờ ngày 2-3, bắt đầu thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam

(NLĐO) - Cao tốc Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây sẽ bắt đầu thu phí từ 22 giờ ngày 2-3-2026.

Bộ Xây dựng chốt mức thu phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam, cao nhất 5.200 đồng/km

(NLĐO) - Bộ Xây dựng chấp thuận mức thu phí 5 tuyến cao tốc: Mai Sơn - QL45; QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây

Cao tốc thủ tướng phạm minh chính thu phí cao tốc dự án quan trọng quốc gia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo