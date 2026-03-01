HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng đường cao tốc và đường băng sân bay Phù Cát

Đức Anh

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm hoàn tất thủ tục, đưa tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn và đường băng Phù Cát vào khai thác hiệu quả.

Ngày 1-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực địa Dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn và Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng cao tốc và đường băng Phù Cát - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Báo cáo tại hiện trường, đại diện Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Xây dựng) cho biết tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dài 88 km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi 60,3 km, đoạn qua tỉnh Gia Lai 27,7 km. Dự án khởi công ngày 1-1-2023, đã thông xe kỹ thuật ngày 19-12-2025 và hoàn tất nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy đối với các hầm trên tuyến.

Những vị trí cần điều chỉnh thiết kế, bổ sung giải phóng mặt bằng đã được khoanh vùng, xây dựng phương án xử lý, bảo đảm an toàn khai thác. 

Đại diện nhà thầu kiến nghị Bộ Xây dựng và chủ đầu tư sớm tổ chức nghiệm thu, đưa dự án vào khai thác trước ngày 6-3-2026 nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tải cho Quốc lộ 1, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu và lực lượng công nhân đã thi công xuyên suốt, vượt qua nhiều khó khăn để bảo đảm tiến độ. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ các điều kiện kỹ thuật, an toàn vận hành; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để hoàn tất thủ tục theo quy định, tổ chức giao thông khoa học, thông suốt khi đưa vào khai thác.

Đối với hai địa phương có tuyến cao tốc đi qua, Thủ tướng đề nghị tập trung quy hoạch tốt hành lang đường, tạo không gian phát triển mới; tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời quan tâm đời sống người dân vùng di dời, tái định cư, bảo đảm nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ. Từ kinh nghiệm giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc – Nam, các địa phương cần chủ động chuẩn bị mặt bằng cho các dự án hạ tầng chiến lược thời gian tới.

Cùng ngày, Thủ tướng kiểm tra Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Dự án có tổng mức đầu tư 3.245 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2025-2028, bảo đảm tiếp nhận các loại máy bay Code C như A320, A321 và tương đương, có thể tiếp nhận Code E khi cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng cao tốc và đường băng Phù Cát - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo tiến độ thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát.

Hiện trên công trường có 500 nhân lực cùng hàng trăm thiết bị máy móc được huy động. Khối lượng đắp đất đạt khoảng 40.000 m³/ngày; lũy kế thực hiện 2,1 triệu m³, giá trị khoảng 480 tỉ đồng. Nhà thầu tổ chức 3 ca, 4 kíp để bảo đảm hoàn thành nền đường cất hạ cánh, đường lăn trong tháng 3-2026; hoàn thành mặt bê tông trong tháng 6-2026 và bay hiệu chuẩn vào tháng 7-2026.

Thủ tướng biểu dương nỗ lực của địa phương và các đơn vị thi công, đồng thời nhấn mạnh tinh thần phân cấp, phân quyền phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch. Việc mở rộng sân bay Phù Cát không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực kết nối vùng và đời sống dân sinh.

Tin liên quan

Mùa xuân trên đại công trường Cảng hàng không Phù Cát

Mùa xuân trên đại công trường Cảng hàng không Phù Cát

(NLĐO) - Giữa không khí đầu xuân, công trường đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát vẫn rộn ràng tiếng máy móc khi các mũi thi công làm việc xuyên Tết.

Yêu cầu siết chặt xe chở đất thi công sân bay Phù Cát vì cày nát tuyến ĐT 638

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu siết chặt, xử lý nghiêm vi phạm trong vận chuyển đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát.

Gia Lai khởi công dự án nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát

(NLĐO) - Cảng hàng không Phù Cát được đầu tư nâng cấp đường băng và hạ tầng đồng bộ, tổng vốn trên 3.200 tỉ đồng.

