Người lao động News

Thời sự

Thủ tướng: Để kinh tế số thấm sâu vào mọi người, mọi nhà, mọi ngõ ngách của nền kinh tế

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm và đề ra nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Ngày 20-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với "Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030".

Thủ tướng: Để kinh tế số thấm sâu vào mọi người, mọi nhà, mọi ngõ ngách của nền kinh tế - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự và chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá diễn đàn có ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI.

Đồng thời, diễn đàn góp phần định hình những phương hướng mới, những nhiệm vụ mới, những mục tiêu mới để phát triển kinh tế số, xã hội số - đây là hai phạm trù, hai lĩnh vực "tuy hai mà một, tuy một mà hai", lĩnh vực này phát triển được thì sẽ thúc đẩy lĩnh vực kia, lĩnh vực này không phát triển được thì sẽ kìm hãm lĩnh vực kia và ngược lại.

Theo Thủ tướng, phát triển kinh tế số nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, xây dựng xã hội số bao trùm, nhân văn, nâng cao chất lượng sống, bình đẳng tiếp cận dịch vụ, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát huy bản sắc văn hóa trên môi trường số.

Trên tinh thần "kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, con người làm trung tâm", Thủ tướng cho biết thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm và đề ra nhiều chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Trong đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác định đây là một đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Tại diễn đàn hôm nay, lãnh đạo Chính phủ đề nghị các đại biểu đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam thời gian vừa qua, những kết quả nổi bật là gì, đang đứng ở đâu trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Đồng thời, nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn, nhất là về thể chế và cơ chế chính sách để triển khai, phát triển các dịch vụ số xuyên biên giới, thuế, sở hữu trí tuệ, đảm bảo an ninh mạng…

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, cần xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới. Qua đó, để kinh tế số thực sự thấm sâu vào mọi người, mọi nhà, mọi ngõ ngách của nền kinh tế, trong nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh…

- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Nhật Bắc

Lãnh đạo Chính phủ đặt vấn đề làm thế nào để khơi thông những điểm nghẽn còn ách tắc trong kết nối, chia sẻ dữ liệu? Cần những cơ chế đặc thù gì để Việt Nam trở thành cái nôi của khởi nghiệp sáng tạo và phát triển công nghệ mới? Làm gì để xây dựng một xã hội số văn minh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau?

Thủ tướng cũng trăn trở về các giải pháp để huy động và sử dụng nguồn lực trong phát triển kinh tế số, xã hội số. Thủ tướng đề nghị các đại biểu góp ý để xây dựng một chương trình về kinh tế số, xã hội số phù hợp với điều kiện, đặc thù Việt Nam trong dòng chảy chung của thế giới, để Việt Nam tiến cùng, bắt kịp và vượt lên về phát triển kinh tế số, xã hội số trong kỷ nguyên mới.

Trình bày báo cáo đề dẫn tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện khát vọng phát triển nhanh và bền vững, đưa đất nước ta trở thành quốc gia thu nhập cao trong những thập niên tới. Trong hành trình đó, kinh tế số và xã hội số không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu, là động lực cốt lõi của tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết phát triển kinh tế số và xã hội số của Việt Nam trong giai đoạn tới sẽ chuyển từ số hóa cái cũ sang kiến tạo không gian phát triển mới, nơi dữ liệu, AI, nền tảng số, doanh nghiệp số và công dân số cùng trở thành động lực tăng trưởng.

Tin liên quan

Dữ liệu là "máu" của nền kinh tế số

Dữ liệu là "máu" của nền kinh tế số

Dữ liệu đã trở thành tài nguyên, tư liệu sản xuất quan trọng, năng lượng mới, thậm chí là "máu" của nền kinh tế số

Những con số ấn tượng về phát triển kinh tế số tại TP HCM

(NLĐO) - TP HCM là địa phương có tỉ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân cao nhất cả nước

Kinh tế số sẽ chiếm 15 - 20% GRDP của Thừa Thiên - Huế vào năm 2025

(NLĐO) - Đến năm 2023, tỉ trọng đóng góp của kinh tế số là 11,53% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

