Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Điều hành kinh tế chịu áp lực lớn về tỉ giá, lạm phát và thuế quan

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỉ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan.

Sáng 7-8, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát tình hình trong nước và thế giới, trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố diễn biến khó lường như vấn đề thuế quan của Mỹ, xung đột tại một số khu vực tiếp tục kéo dài và phát sinh; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt…

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Ở trong nước, theo Thủ tướng, việc vận hành bộ máy mới sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai tích cực, quyết liệt. Bên cạnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,3 - 8,5% năm 2025, các bộ ngành, địa phương đã tập trung chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV; tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tích cực chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9…

Thủ tướng khẳng định với sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các bộ, ngành, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra.

Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng được thúc đẩy, cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ thẳng thắn nêu rõ nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỉ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan.

Các động lực tăng trưởng mới đi vào cuộc sống chưa mạnh mẽ; thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính còn rườm rà, vướng mắc. Đặc biệt, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi.

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương tập trung thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng của năm 2025; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý III và thời gian tới. Cùng với đó, đánh giá tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, tập trung thảo luận, đánh giá việc thích ứng linh hoạt, hiệu quả với thuế đối ứng của Mỹ; các giải pháp để làm mới các động lực tăng trưởng để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm 2025.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết kinh tế - xã hội 7 tháng qua tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 7 tháng tăng 3,26% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân mới tiếp tục xu hướng giảm. Thị trường chứng khoán phát triển sôi động cả về thanh khoản và dòng tiền. Thu ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 80,2% dự toán, tăng 27,8% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại 7 tháng xuất siêu ước đạt 10,2 tỉ USD.

Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được thúc đẩy. Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt gần 24,1 tỉ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ, vốn FDI thực hiện khoảng 13,6 tỉ USD, tăng 8,4%.

thủ tướng phạm minh chính đơn vị hành chính chính quyền địa phương tăng trưởng kinh tế họp Chính phủ tăng trưởng GDP
