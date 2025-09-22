Thủ tướng gửi thư chúc mừng ca sĩ Đức Phúc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Thủ tướng gửi thư chúc mừng ca sĩ Đức Phúc

Yến Anh

(NLĐO)- Thủ tướng nhấn mạnh đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại

Ngày 21-9, ngay sau khi nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 vào tối 20-9-2025 (giờ Liên bang Nga) tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của nghệ sĩ.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng ca sĩ Đức Phúc- Ảnh 1.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng ca sĩ Đức Phúc

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam", kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam.

Theo Thủ tướng, sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới". 

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng ca sĩ Đức Phúc- Ảnh 2.

Đức Phúc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025

Trước đó, tối 20-9-2025 (giờ Liên bang Nga) tại Thủ đô Moscow, vòng chung kết Intervision 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam.

Theo Hãng thông tấn của Nga TASS, màn trình diễn của Đức Phúc "hòa quyện tinh tế giữa âm hưởng truyền thống Việt Nam và phần phối khí hiện đại, tạo nên tiếng vang lớn trong lòng khán giả", giúp ca sĩ Đức Phúc vượt qua 22 thí sinh đến từ các quốc gia khác để trở thành Quán quân Intervision 2025, nhận cúp pha lê cùng tiền thưởng 30 triệu rúp Nga (tương đương 360.000 USD).

Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông với khoảng 190 nhà báo từ 25 quốc gia đến đưa tin và 4,3 tỉ người theo dõi. Ngay sau chiến thắng, tại trường quay Kênh 1 (kênh truyền hình quốc gia Nga), nghệ sĩ Đức Phúc đã ngỏ ý dành một phần tiền thưởng của mình cho hoạt động từ thiện tại Liên bang Nga.

Intervision 2025 là cuộc thi âm nhạc đề cao bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, thể hiện qua ngôn ngữ ca khúc, trang phục và cách dàn dựng sân khấu. Đáng chú ý, hệ thống chấm điểm của Intervision được xây dựng bởi một nhà toán học nhằm giảm thiểu yếu tố thiên vị, bảo đảm tính khách quan cho Cuộc thi Âm nhạc lớn.

Tại chương trình, ca khúc và màn trình diễn của Đức Phúc truyền tải thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh của dân tộc Việt tới bạn bè quốc tế, nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao nhờ sự độc đáo của ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" và tài năng của nghệ sĩ đến từ Việt Nam.

Tin liên quan

Đừng thấy Đức Phúc hài mà tưởng "bở"

Đừng thấy Đức Phúc hài mà tưởng "bở"

(NLĐO)- Đức Phúc cho rằng việc phải "bảo hành" những bộ phận đã qua thẩm mỹ thì chắc chắn anh phải làm vì cái gì cũng có hạn sử dụng. Còn để làm thêm một cái gì đó khác, anh chịu vì "đau chết đi sống lại".

Đức Phúc ca sĩ Đức Phúc Thủ tướng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo