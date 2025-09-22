Ngày 21-9, ngay sau khi nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 vào tối 20-9-2025 (giờ Liên bang Nga) tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của nghệ sĩ.

Thủ tướng gửi thư chúc mừng ca sĩ Đức Phúc

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ với giọng ca đầy nội lực cùng màn trình diễn mãn nhãn đã thổi hồn vào ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam", kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân ca sĩ Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam.

Theo Thủ tướng, sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Đức Phúc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025

Trước đó, tối 20-9-2025 (giờ Liên bang Nga) tại Thủ đô Moscow, vòng chung kết Intervision 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam.

Theo Hãng thông tấn của Nga TASS, màn trình diễn của Đức Phúc "hòa quyện tinh tế giữa âm hưởng truyền thống Việt Nam và phần phối khí hiện đại, tạo nên tiếng vang lớn trong lòng khán giả", giúp ca sĩ Đức Phúc vượt qua 22 thí sinh đến từ các quốc gia khác để trở thành Quán quân Intervision 2025, nhận cúp pha lê cùng tiền thưởng 30 triệu rúp Nga (tương đương 360.000 USD).

Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình và các nền tảng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông với khoảng 190 nhà báo từ 25 quốc gia đến đưa tin và 4,3 tỉ người theo dõi. Ngay sau chiến thắng, tại trường quay Kênh 1 (kênh truyền hình quốc gia Nga), nghệ sĩ Đức Phúc đã ngỏ ý dành một phần tiền thưởng của mình cho hoạt động từ thiện tại Liên bang Nga.

Intervision 2025 là cuộc thi âm nhạc đề cao bản sắc văn hóa của mỗi quốc gia, thể hiện qua ngôn ngữ ca khúc, trang phục và cách dàn dựng sân khấu. Đáng chú ý, hệ thống chấm điểm của Intervision được xây dựng bởi một nhà toán học nhằm giảm thiểu yếu tố thiên vị, bảo đảm tính khách quan cho Cuộc thi Âm nhạc lớn.

Tại chương trình, ca khúc và màn trình diễn của Đức Phúc truyền tải thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh của dân tộc Việt tới bạn bè quốc tế, nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao nhờ sự độc đáo của ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương" và tài năng của nghệ sĩ đến từ Việt Nam.