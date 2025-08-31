Trước đó, sáng 31-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới TP Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp mở rộng của hội nghị và có các hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, tập đoàn doanh nghiệp lớn.

Trong hoạt động song phương với Trung Quốc, trong năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và "Năm giao lưu nhân văn Việt – Trung 2025", Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao Trung Quốc nhằm duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, nhất là các thoả thuận trong các chuyến thăm lẫn nhau giữa hai Tổng Bí thư.

Dự kiến Thủ tướng cũng có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo, các bộ, ngành, doanh nghiệp của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc, nhất là các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước, như hạ tầng chiến lược, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, an ninh, văn hóa, du lịch…

Hình ảnh TTXVN ghi nhận Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình: