Thủ tướng: "Không bị động" nếu xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới

Ngày 5-2, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết phiên họp thường kỳ đầu tiên của năm 2025 sẽ tập trung đánh giá kết quả tháng 1, định hướng các mặt công tác lớn của tháng 2-2025 và thời gian tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá tình hình thế giới thời gian qua và tác động tới Việt Nam; đánh giá chính sách tiền tệ, tài khóa, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại và hội nhập.

Theo Thủ tướng, vừa qua Trung ương đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8% trong năm 2025, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho những năm tiếp theo tăng trưởng 2 con số, các đại biểu đóng góp thêm ý kiến về giải pháp thực hiện mục tiêu này.

Với mục tiêu tăng trưởng đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải có các chỉ tiêu tăng trưởng mới, trình các cấp có thẩm quyền thông qua để thực hiện. Tại phiên họp, Chính phủ sẽ thông qua việc giao chỉ tiêu tăng trưởng của các địa phương.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất khó lường, tác động trực tiếp tới nước ta, nhất là tới xuất khẩu, sản xuất kinh doanh, kinh tế vĩ mô. Do đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự báo, phân tích thật sát tình hình tháng 2 và thời gian tới, nhất là những vấn đề mới, những vấn đề nổi lên, như khả năng xảy ra chiến tranh thương mại trên thế giới, nếu có sẽ làm đứt gãy các chuỗi cung ứng, thu hẹp các thị trường xuất khẩu.

Qua đó, đề xuất giải pháp của chúng ta để phản ứng nhanh nhạy, kịp thời, không bị động, bất ngờ, không để lỡ thời cơ và giữ đà, giữ nhịp, giữ khí thế đang có để tiếp tục phát triển. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương khẩn trương báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội ngay tại kỳ họp tới một số nội dung liên quan cơ chế, chính sách xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận với cách làm khẩn trương; đồng thời khẩn trương bổ sung, hoàn thiện quy định hướng dẫn về mua bán điện trên cơ sở tiếp thu tối đa góp ý của doanh nghiệp, người dân.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được yêu cầu khẩn trương báo cáo Chính phủ trình Quốc hội một số nội dung liên quan để triển khai dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc và tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án BOT đường bộ.

Về thể chế, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành hàng tháng báo cáo về những vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực phụ trách, nêu rõ vướng mắc là gì, ở đâu, ai giải quyết… để Chính phủ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Người đứng đầu Chính phủ giao các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục quyết liệt triển khai Nghị quyết 18 của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, không để gián đoạn công việc.

Các nhiệm vụ về đầu tư, xây dựng hạ tầng cần phải triển khai quyết liệt từ đầu năm, hoàn thành mục tiêu có ít nhất 3.000 km cao tốc trong năm 2025, khai thác nhà ga T3 Tân Sơn Nhất vào 30-4-2025, cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 trong năm 2025...

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 1-2025 và những ngày đầu tháng 2, các bộ ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu cao (tăng trưởng ít nhất 8% trong năm 2025, hướng tới hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030).

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, đạt những kết quả quan trọng, đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Trong đó nổi bật là kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều có tín hiệu phát triển tốt, tích cực ngay từ đầu năm...