Thủ tướng: Không để người dân sống trong cảnh "màn trời chiếu đất"

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và mưa lũ sau bão. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai; hoan nghênh, biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cả hệ thống chính trị các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, cùng với các lực lượng Quân đội, Công an đã chủ động vào cuộc ứng phó kịp thời và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, từng bước ổn định đời sống.

Thủ tướng yêu cầu phải lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất và hỗ trợ gia đình; tập trung tìm kiếm người mất tích; chăm lo cho người bị thương.

Thứ hai, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân sống cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát; từ nay đến 5-10 phải ổn định tình hình nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu huy động nguồn lực để nhanh chóng xây dựng lại 349 nhà bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn, hoàn thành trước 15-12-2025, nếu thiếu nguồn lực thì đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hoàn thành sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hỏng trong tháng 10. Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương Bộ Công an đã bắt tay ngay cùng Ninh Bình xây dựng lại các nhà bị sập đổ do thiên tai vừa qua.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, hoàn thành chậm nhất vào 15-10, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, thuốc men, trang thiết bị y tế; sớm khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, viễn thông, thủy lợi; hỗ trợ tối đa các hộ bị thiệt hại, khôi phục sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nhất là sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với các địa phương triển khai ngay các chính sách hỗ trợ, chi trả bảo hiểm với các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chỉ đạo các chính sách khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay, các gói tín dụng hỗ trợ để khôi phục sản xuất. Các bộ ngành triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Về lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo cần rà soát lại tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về thiết kế, vận hành các công trình, cơ sở hạ tầng, nhất là về điện, giao thông, viễn thông, cấp thoát nước, đê điều, thủy lợi đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu rất cực đoan; rà soát quy hoạch, sắp xếp lại dân cư ở miền núi, vùng thấp, vùng trũng, ven sông, kể cả tại Hà Nội. Thủ tướng cũng lưu ý công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão số 11 trên Biển Đông.