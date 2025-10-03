HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão Matmo giật cấp 13 và dự báo còn mạnh thêm, 2 kịch bản đổ bộ

Thùy Linh

(NLĐO) - Chuyên gia khí tượng dự báo 2 kịch bản di chuyển và ảnh hưởng đến đất liền nước ta của bão Matmo hiện giật cấp 13.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 3-10, vị trí tâm bão Matmo ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Bắc đảo Luzon, Philippines.

Bão Matmo giật cấp 13, dự báo đổ bộ vào đâu? - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão Matmo lúc 13 giờ chiều 3-10. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 13 (mạnh thêm 1 cấp so với đầu giờ sáng cùng ngày).

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo khoảng chiều tối nay 3-10, bão Matmo sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 11 trên Biển Đông trong năm 2025.

Dự báo sau khi di chuyển vào Biển Đông, gặp điều kiện nhiệt độ mặt nước biển tương đối thuận lợi (khoảng 29 độ C), độ đứt gió tại khu vực phía bắc của Biển Đông (nơi vùng tâm bão Matmo di chuyển vào) nhỏ, thuận lợi cho sự phát triển của bão.

Trong khi đó, áp cao cận nhiệt đới, hình thế quyết định tốc độ di chuyển vào hướng di chuyển của bão Matmo, lấn mạnh về phía tây khiến bão Matmo có xu hướng mạnh lên và di chuyển nhanh (trung bình từ 25-30 km/giờ).

Cường độ cực đại của bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Từ thời điểm bão tiến vào vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu, mở ra 2 kịch bản di chuyển của bão số 11.

Hai kịch bản ảnh hưởng đến nước ta của bão Matmo

Kịch bản 1 có xác suất 70–75%: Áp cao suy yếu nhanh, bão di chuyển lệch Bắc và đi nhiều hơn trên đất liền, đường đi khá giống bão số 9. Khi vào phía Bắc Quảng Ninh, cường độ giảm 2-4 cấp so với cực đại. Ở vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh-Hải Phòng gió mạnh cấp 8–9, Bắc Bộ có mưa to, trọng tâm là vùng trung du và miền núi.

Kịch bản 2 có xác suất 25–30%: Áp cao suy yếu ít, bão di chuyển chủ yếu trên biển, nên suy yếu ít hơn. Khi vào Quảng Ninh, bão còn mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14. Ảnh hưởng mở rộng xuống phía Nam (từ Quảng Ninh đến Ninh Bình), mưa lớn hơn và vùng gió mạnh lan sâu vào đất liền.

"Các kịch bản sẽ rõ ràng hơn khi bão thực sự vào Biển Đông, do đó cần cập nhật thường xuyên. Hiện Cục Khí tượng Thủy văn phát 4 bản tin mỗi ngày, từ chiều 3-10 khi bão Matmo vào Biển Đông sẽ tăng lên 8 bản tin/ngày" - ông Khiêm cho biết.

bão trên biển Đông Bão Matmo bão số 11 Matmo dự báo hướng đổ bộ tin bão matmo
    Thông báo