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Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO) - Chiều 8-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9-6-2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Hữu Hưng

Chiều 8-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự lễ đón có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung...

Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul lần này diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến 29-5-2026 vừa qua và diễn ra trong bối cảnh năm 2026 hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6-8-1976 - 6-8-2026), qua đó cho thấy sự coi trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và quyết tâm của hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Tại lễ đón, các cháu thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Đoàn cấp cao Vương quốc Thái Lan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul dẫn đầu Đoàn cấp cao Vương quốc Thái Lan thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Anutin Charnvirakul bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6-8-1976, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu, được nâng cấp thành Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025

Một trong những trụ cột hợp tác nổi bật nhất giữa hai nước trong thời gian qua là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 22 tỉ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước đó.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Hình ảnh do Báo Người Lao Động ghi nhận:

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan - Ảnh 2.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan - Ảnh 3.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Thái Lan - Ảnh 4.

 

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