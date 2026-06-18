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Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sáng 18-6, tại TP Kazan (Liên bang Nga), Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazan, sáng 18-6, tại TP Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu chào mừng. Ảnh: TTXVN

Bước vào cuộc họp, trưởng các đoàn đại biểu từ 11 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã được chào đón bằng những tràng vỗ tay. Sau đó, các nhà lãnh đạo đã chụp ảnh lưu niệm.

Tham dự phiên họp toàn thể có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN. Khai mạc cuộc họp, Tổng thống Putin chào mừng các đại biểu tham dự diễn đàn và nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong quan hệ quốc tế. Nhà lãnh đạo nước Nga khẳng định ASEAN có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu. ASEAN đã đứng vững trước thử thách của thời gian, xây dựng một hệ thống hợp tác liên quốc gia dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và sự cân nhắc lợi ích lẫn nhau.

Nhà lãnh đạo Nga công bố chương trình nghị sự toàn thể, theo đó, nội dung thảo luận sẽ tập trung các vấn đề khu vực và quốc tế hiện nay, đánh giá kết quả hợp tác Nga - ASEAN trong 35 năm qua, và các định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ tương lai của quan hệ Đối tác Chiến lược Nga-ASEAN. Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh vào các nội dung kinh tế, trong hợp tác cần đảm bảo tính bao trùm đến tất cả các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn.

Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN - Nga giai đoạn tới trên cả ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga khẳng định vị trí quan trọng chiến lược của hợp tác ASEAN - Nga đối với Việt Nam, cho thấy mong muốn của Việt Nam trong phát huy vai trò "cầu nối" thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ.

Một số hình ảnh do TTXVN ghi nhận:

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga - Ảnh 2.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga - Ảnh 3.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga - Ảnh 4.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga - Ảnh 5.
Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga - Ảnh 6.

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