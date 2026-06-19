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Thời sự Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Putin: Sớm triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, ngày 18-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Putin: Sớm triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Nga Vladimir Putin vui mừng chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam tại Kazan; bày tỏ cảm ơn phía Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Tổng thống Nga khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga và là một người bạn keo sơn tại khu vực, có vai trò rất quan trọng trong kết nối Nga với các nước ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến hợp tác của Nga tại khu vực. Tổng thống Nga đánh giá cao những kết quả hợp tác hết sức thực chất mà hai nước đạt được thời gian qua, nổi bật là quan hệ chính trị với độ tin cậy cao ngày càng được củng cố, là cơ sở vững chắc để hai bên không ngừng mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam nhất quán coi Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình; nhấn mạnh mặc dù tình hình thế giới có nhiều biến động, song quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Nga vẫn tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới mong muốn cùng Chính phủ Nga tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương. Thủ tướng cho biết sau chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5-2025, lãnh đạo Việt Nam đã giao các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể những nội dung hai bên đã thống nhất và định kỳ báo cáo tiến độ triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Tổng thống Nga tiếp tục có tiếng nói ủng hộ hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin đã cùng trao đổi về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển lâu dài, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia.

Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại thường xuyên và thực chất ở tất cả các kênh, các cấp; duy trì trao đổi giữa lãnh đạo hai nước để kịp thời trao đổi về các vấn đề song phương và đa phương. Hai bên nhất trí hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cuộc chiến lược, thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng, giao lưu giữa quân nhân hai nước.

Đánh giá hợp tác Việt Nam - Nga đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng, trên cơ sở các định hướng hợp tác được thống nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng - dầu khí, điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt - Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thống nhất các phương hướng sẽ triển khai trong thời gian, bao gồm hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa - du lịch, để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu.

Trong đó về hợp tác kinh tế - thương mại, hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỉ USD; nhất trí tiếp tục phối hợp hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Nga, nhất là nông sản; dỡ bỏ hạn chế với một số cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu sang Nga và mở rộng danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu mặt hàng này sang Nga cũng như các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga xem xét đàm phán sửa đổi FTA giữa Việt Nam với EAEU, xóa bỏ hoàn toàn biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng dệt may, giày dép của Việt Nam sang Nga và EAEU.

Về hợp tác du lịch, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân, Tổng thống Nga mong muốn mở rộng việc dạy và học tiếng Nga tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam; khẳng định tiếp tục quan tâm và hỗ trợ các sinh viên Việt Nam học tập tại Nga. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân, sớm mở Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Nga, xem xét xây dựng Trường Nga tại Hà Nội và tổ chức Mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027 tại Phú Quốc; tin tưởng rằng sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin và Đoàn đại biểu Nga tại sự kiện sẽ thúc đẩy hợp tác, phát triển, hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin do TTXVN ghi nhận:

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Putin: Sớm triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Putin: Sớm triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh 3.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Putin: Sớm triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh 4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Putin: Sớm triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh 5.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Putin: Sớm triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh 6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Putin: Sớm triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh 7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Putin: Sớm triển khai Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh 8.

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