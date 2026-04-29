Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hạn chế tối đa tâm lý găm giữ, đầu cơ vàng

Sáng 29-4, chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với NHNN rất lớn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận. Ảnh: Nhật Bắc

Ổn định lãi suất, sửa đổi quy định cấp tín dụng vượt giới hạn

Trong đó, điều hành tỉ giá, lãi suất, tín dụng với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp mục tiêu, yêu cầu cao hơn trong bối cảnh mới; kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên nền tảng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp điều hành, ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp, hiệu quả, thực chất; chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm hơn nữa chi phí hoạt động, tăng cường áp dụng công nghệ; khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, các biện pháp nhằm bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng chỉ đạo NHNN phối hợp với Bộ Tài chính trong sửa đổi các quy định, triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường vốn, Trung tâm tài chính quốc tế để giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng; trong đó có sửa đổi Nghị định 153 về trái phiếu doanh nghiệp, quy định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện minh bạch, công khai, công bằng để tất cả các tổ chức tín dụng nếu có đầy đủ năng lực, điều kiện, tiêu chuẩn thì đều được thực hiện nghiệp vụ quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đồng thời yêu cầu kết nối thông tin dữ liệu đến các cơ quan quản lý nhà nước để kiểm soát, giám sát.

Điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, gắn với đánh giá, nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng với cơ cấu tín dụng hợp lý, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật liên quan đến việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với các dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia, gắn với tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng với kiểm soát chất lượng tín dụng và đánh giá hiệu quả của các dự án. Tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, các khu công nghiệp…

Quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30-5-2025 về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, có lộ trình phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu chính sách qua các thời kỳ.

"Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ. Bài toán cuối cùng là, nếu chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp yên tâm thì họ sẽ giảm nắm giữ những tài sản đó, mà yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng, từ đó chúng ta sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo NHNN tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các ngân hàng; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025"; trên cơ sở đó, khẩn trương xây dựng Đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (hoàn thành trong quý II/2026).

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; đặc biệt là đề xuất sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh Ngoại hối. Khẩn trương hoàn thiện ngay phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt, nghiên cứu triển khai các mô hình, công nghệ thanh toán mới, thanh toán xuyên biên giới; ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox).