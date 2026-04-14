Đang xem xét 11 hồ sơ xin cấp phép sản xuất, nhập khẩu vàng

Tại buổi họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026 diễn ra chiều 14-4 ở Hà Nội, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), cho biết Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng của doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối

Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện.

"Sau khi các đơn vị được cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp phép nhập khẩu vàng cho các đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định" - ông Tuấn khẳng định.