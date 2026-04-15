Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, không hình thức

Tại phiên họp, các ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Hội đồng và Tờ trình của Bộ Nội vụ về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.



Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Các đại biểu cho rằng việc phát động và triển khai phong trào thi đua là cần thiết, nhằm tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, khát vọng phát triển và sức sáng tạo của toàn dân trên mọi lĩnh vực, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước độc lập, hòa bình, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đánh giá thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị của cả nước, từng ngành, từng cấp, từng địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về các vấn đề trọng tâm, định hướng thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác lập những nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, với những yêu cầu rất cao.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, theo Thủ tướng, yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng ngày càng cao, các phong trào thi đua yêu nước phải tiếp tục đổi mới, thiết thực, thực chất, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tạo động lực bứt phá, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, thi đua trong giai đoạn mới phải gắn chặt với việc thực hiện, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Toàn cảnh phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Nhật Bắc

Việc triển khai kế hoạch thi đua cần có tiêu chí rõ nhiệm vụ, có thời hạn, có đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể, gắn với kết quả đầu ra; phát huy, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Lãnh đạo Chính phủ cũng nhấn mạnh, khen thưởng phải đúng, trúng, kịp thời, không hình thức, hướng tới người dân và cơ sở, tập trung vào đối tượng trực tiếp tạo ra giá trị; tôn vinh và lan tỏa những gương sáng, mô hình hay, cách làm tốt.

Cùng với đó, cần phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua; tạo động lực chuyển hóa chủ trương thành hành động, kết quả thực chất, cụ thể.

Tại phiên họp, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ rà soát các phong trào thi đua đã phát động, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện, trình ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, bảo đảm triển khai nhanh, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh trọng tâm thời gian tới là thúc đẩy tăng trưởng hai con số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.



Để đạt mục tiêu này, yêu cầu đặt ra là đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, chính quyền địa phương hai cấp phải vận hành hiệu quả, xác định năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở"; tập trung xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, pháp luật, các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực và phát huy các động lực tăng trưởng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên năm 2026, tương đương khoảng 170.000 - 180.000 tỉ đồng để dành nguồn lực cho các nhiệm vụ ưu tiên; đồng thời tiết kiệm năng lượng, điện, xăng dầu với các chỉ tiêu cụ thể.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, trong bối cảnh khó khăn, các bộ ngành, địa phương bắt buộc phải thực hành tiết kiệm trong mua sắm, tổ chức hội nghị, đi lại. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu thống nhất tư duy, nhận thức và hành động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp.