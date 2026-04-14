Thủ tướng Lê Minh Hưng "chốt" thời điểm vận hành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Thủ tướng Lê Minh Hưng "chốt" thời điểm vận hành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

N.Dung - TTXVN

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vào hoạt động trong quý II.

Sáng 14-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Bộ Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc các Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Ninh Bình.

img

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Bộ Y tế. Ảnh: TTXVN

Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan.

Cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về việc triển khai các nhiệm vụ của Bộ Y tế, trọng tâm là thực hiện các Nghị quyết 57, 72 của Bộ Chính trị và Kết luận 18 của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Các đại biểu cũng nghe báo cáo về tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai; cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan.

img

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Bộ Y tế. Ảnh: TTXVN

Kết luận cuộc họp sau khi nghe báo cáo và ý kiến các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Chính phủ đang quyết liệt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, quyết tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó có những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Nhấn mạnh tinh thần làm việc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhiệm vụ rất rõ, có thời hạn, có đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Thủ tướng nêu rõ vướng mắc tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức chủ yếu nằm ở công tác phối hợp, thuộc thẩm quyền Bộ Y tế và các bộ liên quan. Yêu cầu các Bộ Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an huy động tối đa nguồn lực, xử lý dứt điểm vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường, hoàn thành các công việc còn lại, bảo đảm đưa 2 bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2026.

img

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành y tế. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Y tế rà soát các nhiệm vụ, đề án liên quan Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết 57, 72 và Kết luận 18, nhất là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Bộ chủ trì, phối hợp các cơ quan triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ và định kỳ báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế sớm hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), củng cố quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí hằng năm cho người dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa; đồng thời rà soát, tổ chức lại hệ thống phân phối dược phẩm.

Triển khai Nghị quyết 57, Bộ Y tế được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" trong quý 2-2026, gồm dữ liệu về trẻ em, y tế dự phòng, khám chữa bệnh, người khuyết tật, trợ giúp xã hội, an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tái cấu trúc thủ tục theo hướng tái sử dụng dữ liệu, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, thực hiện Kết luận 18, cấp bộ chỉ xử lý tối đa 30% thủ tục.

img

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Bộ Y tế triển khai các nhiệm vụ.

Đồng thời, cho ý kiến về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt dự toán giai đoạn 2018-2022; chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư công trung hạn; điều chỉnh phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù ngành y; lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; hoàn thiện bộ máy quản lý an toàn thực phẩm; cơ chế thử nghiệm chính sách y tế và xử lý vướng mắc trong thực hiện Nghị định 37/2026/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 10-4, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã hoàn thành phần thô nhưng chưa thể hoạt động sau gần 10 năm tồn đọng, phát sinh sai phạm từ khâu ký hợp đồng.

Công trình cơ bản hoàn thiện, cơ sở vật chất tốt, song vướng mắc lớn ở phòng cháy chữa cháy do phải áp dụng quy định mới, buộc điều chỉnh, cải tạo một số hạng mục và thực hiện lại quy trình phê duyệt.


Bệnh viện Bạch Mai điều 600 nhân sự chất lượng cao về cơ sở 2

(NLĐO) - Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình sẽ vận hành giai đoạn một từ 19-12, sau khi hoàn thiện các hạng mục trọng yếu.

Sai phạm tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 gây lãng phí 762 tỉ đồng

(NLĐO) - Trong quá trình điều tra, Bộ Công an xác định vụ án xảy ra tại 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, các bị can đã gây lãng phí 762 tỉ đồng.

Nhiều vướng mắc khiến dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 chậm tiến độ

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu Bộ Y tế và các đơn vị liên quan hoàn thành, đưa cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức vào sử dụng trước ngày 30-11.

khám chữa bệnh Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Việt Đức vụ án cơ sở 2 tháo gỡ vướng mắc Bệnh viện hữu nghị việt đức cơ sở 2 bệnh viện Thủ tướng Lê Minh Hưng vướng mắc cơ sở 2
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo