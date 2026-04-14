Thủ tướng Lê Minh Hưng "chốt" thời điểm vận hành cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Sáng 14-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Bộ Y tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc các Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Bộ Y tế. Ảnh: TTXVN

Cùng dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan.

Cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về việc triển khai các nhiệm vụ của Bộ Y tế, trọng tâm là thực hiện các Nghị quyết 57, 72 của Bộ Chính trị và Kết luận 18 của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Các đại biểu cũng nghe báo cáo về tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai; cho ý kiến về các kiến nghị, đề xuất để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan.

Kết luận cuộc họp sau khi nghe báo cáo và ý kiến các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Chính phủ đang quyết liệt, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề, dự án tồn đọng kéo dài, quyết tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong đó có những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Nhấn mạnh tinh thần làm việc theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nhiệm vụ rất rõ, có thời hạn, có đầu mối, đo lường bằng kết quả cụ thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, làm việc với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ, xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Thủ tướng nêu rõ vướng mắc tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức chủ yếu nằm ở công tác phối hợp, thuộc thẩm quyền Bộ Y tế và các bộ liên quan. Yêu cầu các Bộ Y tế, Xây dựng, Quốc phòng, Công an huy động tối đa nguồn lực, xử lý dứt điểm vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ thi công, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy, cấp phép môi trường, hoàn thành các công việc còn lại, bảo đảm đưa 2 bệnh viện vào hoạt động trong quý II/2026 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để vận hành hoạt động của 2 bệnh viện, hoàn thành chậm nhất trong tháng 4-2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành y tế. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Y tế rà soát các nhiệm vụ, đề án liên quan Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết 57, 72 và Kết luận 18, nhất là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Bộ chủ trì, phối hợp các cơ quan triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ và định kỳ báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế sớm hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), củng cố quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí hằng năm cho người dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa; đồng thời rà soát, tổ chức lại hệ thống phân phối dược phẩm.

Triển khai Nghị quyết 57, Bộ Y tế được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống" trong quý 2-2026, gồm dữ liệu về trẻ em, y tế dự phòng, khám chữa bệnh, người khuyết tật, trợ giúp xã hội, an toàn thực phẩm.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tái cấu trúc thủ tục theo hướng tái sử dụng dữ liệu, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, thực hiện Kết luận 18, cấp bộ chỉ xử lý tối đa 30% thủ tục.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trực tiếp chỉ đạo, làm việc với Bộ Y tế triển khai các nhiệm vụ.

Đồng thời, cho ý kiến về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt dự toán giai đoạn 2018-2022; chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư công trung hạn; điều chỉnh phụ cấp ưu đãi, phụ cấp đặc thù ngành y; lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; hoàn thiện bộ máy quản lý an toàn thực phẩm; cơ chế thử nghiệm chính sách y tế và xử lý vướng mắc trong thực hiện Nghị định 37/2026/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 10-4, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đã hoàn thành phần thô nhưng chưa thể hoạt động sau gần 10 năm tồn đọng, phát sinh sai phạm từ khâu ký hợp đồng. Công trình cơ bản hoàn thiện, cơ sở vật chất tốt, song vướng mắc lớn ở phòng cháy chữa cháy do phải áp dụng quy định mới, buộc điều chỉnh, cải tạo một số hạng mục và thực hiện lại quy trình phê duyệt.



