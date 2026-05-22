Thủ tướng Lê Minh Hưng phân công nhiệm vụ mới cho 6 Phó Thủ tướng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng Lê Minh Hưng phân công nhiệm vụ mới cho 6 Phó Thủ tướng

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa phân công nhiệm vụ cho 6 Phó Thủ tướng, liên quan đến mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn tới.

Ngày 22-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 923 về việc phân công Lãnh đạo Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng phân công nhiệm vụ mới cho 6 Phó Thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10%. Ảnh: Nhật Bắc

Theo quyết định, Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Thủ tướng để theo dõi, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc biệt là Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phân công như sau:

- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc theo dõi các địa phương vùng Đông Nam Bộ, gồm: TPHCM, TP Đồng Nai, Tây Ninh.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang theo dõi các địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, gồm: TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà theo dõi các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc, gồm: Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm: TP Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng, gồm: TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh.

- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu theo dõi các địa phương vùng Bắc Trung Bộ, gồm: TP Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Quyết định nêu rõ các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ động lựa chọn hình thức làm việc phù hợp với các địa phương được phân công theo dõi để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn cản trở tăng trưởng.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế của cả nước từ 10% trở lên theo Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Tin liên quan

Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho TP Đồng Nai

Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho TP Đồng Nai

Quy hoạch tổng thể TP Đồng Nai phải theo hướng tích hợp, đồng bộ, tạo nền tảng cho một đô thị hiện đại, xanh, thông minh, bền vững

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai phát triển

Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, đưa Đồng Nai phát triển

[Infographic] - Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TPHCM đạt hai con số

(NLĐO) - Chỉ thị 11/2026 của Thành ủy TPHCM đã nêu một số chỉ tiêu quan trọng đến năm 2030, như tăng trưởng GRDP trên 10%/năm, quy mô GRDP khoảng 200 tỉ USD...

Phát triển kinh tế Phó Thủ tướng tăng trưởng kinh tế Thủ tướng địa phương tăng trưởng 2 con số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo