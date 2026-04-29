Kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp; kiểm soát hợp lý các phân khúc.

Chiều 29-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp. Ảnh: Nhật Bắc

Tham dự họp có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong và lãnh đạo các bộ, cơ quan.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ cần nhìn nhận rõ những tồn tại, hạn chế.

Hệ thống pháp luật trong lĩnh vực xây dựng còn có sự chồng chéo; số lượng thủ tục hành chính vẫn ở mức cao; điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn; thị trường bất động sản phát triển lệch pha cung - cầu, cơ cấu sản phẩm mất cân đối. Việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chủ yếu là đầu tư công, chưa phát huy mạnh mẽ nguồn lực xã hội; công tác chuẩn bị đầu tư công còn hạn chế; thiếu tính kết nối đồng bộ giữa các phương thức vận tải….

Chỉ rõ một số nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết cần tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn", giải phóng nguồn lực cho phát triển. Trong đó, tập trung hoàn thiện các dự án luật để trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nhất là Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); khẩn trương xây dựng, thẩm định, trình Chính phủ ban hành 20 nghị định và ban hành theo thẩm quyền 62 thông tư hướng dẫn bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thuộc Chương trình công tác năm 2026.

Tập trung hoàn thành việc cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tham gia xây dựng Nghị quyết của Trung ương về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn mới và xây dựng các kịch bản tăng trưởng để báo cáo cấp có thẩm quyền. Đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu và thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các nội dung, yêu cầu theo Kết luận số 224-KL/TW ngày 8-12-2025 của Bộ Chính trị, trong đó khẩn trương rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn toàn quốc, bảo đảm tối ưu việc sắp xếp không gian phát triển phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng yêu cầu tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp; kiểm soát hợp lý các phân khúc. Bộ Xây dựng cũng điều phối chung, tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về pháp lý, các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư; hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trước năm 2030, rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư, kiểm soát bảo đảm đúng đối tượng người mua.

Về đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, trong bối cảnh tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 38 triệu tỉ đồng cho cả nhiệm kỳ, nhưng đầu tư công chỉ khoảng 20-22%, trong khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh: Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cần nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất cơ chế đột phá để thu hút các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước cho đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, như nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu Chính phủ của các công trình, dự án cho các nhà đầu tư, tổ chức nước ngoài nắm giữ với thời hạn dài, từ 15-30 năm.

Thủ tướng nêu rõ, Bộ Xây dựng cần đi đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời quá trình thực hiện các dự án hạ tầng giao thông phải đánh giá kỹ lưỡng hiệu quả trước, trong và sau khi đầu tư, bảo đảm chất lượng, tiến độ và phòng chống tiêu cực, lãng phí, không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả của dự án.

Thủ tướng yêu cầu Bộ tập trung nguồn lực đầu tư các tuyến cao tốc, tiếp tục chỉ đạo, phối hợp với các địa phương tập trung triển khai thi công 18 dự án đang thi công với 1.252 km. Tập trung chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể triển khai các dự án đường sắt như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, các tuyến đường sắt tại Hà Nội, TPHCM…; tập trung hoàn thành, không để chậm tiến độ, đưa vào khai thác sân bay Long Thành, Gia Bình và các dự án cảng hàng không khác; các dự án cảng biển, đường thủy nội địa…

