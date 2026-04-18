Chiều 18-4, tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng Lào.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 4. Ảnh: VGP

Quân khu 4, tiền thân là Chiến khu 4, Liên khu 4 được thành lập ngày 15-10-1945. Trải qua hơn 80 năm xây dựng, với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba. Toàn Quân khu có 1.047 tập thể và 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 16.065 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhiều cán bộ đã trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, địa bàn Quân khu 4 có vị trí đặc biệt quan trọng về quân sự, quốc phòng, an ninh. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi của tinh thần yêu nước, giàu truyền thống cách mạng, nơi hun đúc ý chí quật cường, bất khuất, lòng trung nghĩa và đức hy sinh; kiên trung với Đảng, sắt son với Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 4. Ảnh: VGP

"Lịch sử đã trao cho Quân khu 4 những thử thách đặc biệt khắc nghiệt. Nhưng chính trong lửa đạn, quân và dân Khu 4 đã phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng bản lĩnh của những con người biến gian khổ thành ý chí, biến mất mát thành sức mạnh, biến đau thương thành hành động cách mạng"- Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ với những chiến công, thành tích đạt được trong hơn 80 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý. Để ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Quân khu 4. Ảnh: Đ.Lương

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Mỗi giai đoạn lịch sử, Quân khu 4 có trọng trách khác nhau, nhưng có một điều không thay đổi, đó là niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân vào bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức chiến đấu và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống anh hùng, vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng, bảo vệ vững chắc vùng đất miền Trung và Tổ quốc Việt Nam thân yêu.