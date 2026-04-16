Thủ tướng yêu cầu không để ùn tắc kéo dài ở cửa ngõ Hà Nội, TPHCM dịp nghỉ lễ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc ký Công điện số 30/CĐ-TTg ngày 15-4 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30-4, 1-5.

Ùn tắc trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: VĂN DUẨN

Công điện nêu, kỳ nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10-3 (âm lịch), dịp 30-4 và 1-5 dự báo lưu lượng giao thông tăng cao, tạo áp lực lớn cho công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là vận tải hành khách để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện, an toàn tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu; không để hành khách không có phương tiện đi lại do doanh nghiệp vận tải cắt giảm chuyến khi giá nhiên liệu tăng cao; khắc phục hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất thường

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố phối hợp lực lượng chức năng của ngành Công an và chính quyền địa phương tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả chi phí vận tải, phù hợp với biến động giá nhiên liệu, xây dựng kế hoạch tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau kỳ nghỉ Lễ. Chủ động nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa và tại các ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan nêu trên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cước vận tải, thực hiện nghiêm việc kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe và bán đúng giá vé theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng việc tăng giá nhiên liệu để tăng giá vé bất hợp lý và trục lợi.

Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội và TPHCM, các tuyến kết nối đến ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu và khu vực tổ chức các sự kiện kỷ niệm ngày lễ, khu vực lễ hội.