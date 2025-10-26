Thủ tướng Malaysia đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 26-10, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur ở Thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia - nước Chủ tịch ASEAN 2025 - Anwar Ibrahim đã chủ trì Lễ đón các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan. Ảnh: TTXVN



Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chào đón lãnh đạo các nước ASEAN và các nước, tổ chức đối tác của ASEAN gồm: Quốc vương Brunei; Tổng thống các nước Indonesia, Philippines, Timor Leste, Brazil, Nam Phi; Thủ tướng các nước Thái Lan, Singapore, Campuchia, Lào, Việt Nam, Canada; Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Diễn ra trong các ngày từ 26 đến 28-10, Hội nghị cấp cao ASEAN 47 gồm gần 20 phiên họp và hoạt động cấp cao. Dự kiến, các Lãnh đạo sẽ ký kết, thông qua và ghi nhận gần 80 văn kiện nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với đối tác trên nhiều lĩnh vực ưu tiên, nhất là kinh tế, thương mại… Đặc biệt, dự kiến ASEAN sẽ chính thức kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của khối.

Trước đó, rạng sáng ngày 26-10 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tới Thủ đô Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 25 đến ngày 28-10 theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị, tiếp tục khẳng định sự tích cực tham gia và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam cho thành công chung của các Hội nghị; duy trì đoàn kết, đồng thuận, tăng cường kết nối trong ASEAN; vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong ASEAN và thế giới.

Dự kiến, trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng Chính phủ sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN và Lễ ký Tuyên bố về việc Kết nạp Timor-Leste vào ASEAN; dự các Hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên hợp quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 13; dự các hội nghị: Hội nghị Lãnh đạo Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 lần thứ 3, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN, Hội nghị cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 28, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 19, Hội nghị cấp cao các nước RCEP lần thứ 5…

Nhân dịp này, Thủ tướng có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị và nhiều hoạt động quan trọng khác.

Hình ảnh Thủ tướng Malaysia - nước Chủ tịch ASEAN 2025 - Anwar Ibrahim đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan do TTXVN ghi nhận: