Thời sự Chính trị

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

Dương Ngọc. Ảnh: Hữu Hưng

(NLĐO)- Sáng nay 8-8, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì lễ thượng cờ ASEAN 2025 tại Hà Nội.

Ngày 8-8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao ở Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN (8-8-1967 - 8-8-2025) và 30 năm Việt Nam tham gia ASEAN (28-7-1995 - 28-7-2025), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì lễ thượng cờ ASEAN 2025.

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 1.

Lễ thượng cờ ASEAN 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Đại sứ, đại biện, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN tại Hà Nội, đại diện Bộ ngành, UBND TP Hà Nội cùng tham dự.

Tại Lễ Thượng cờ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh kể từ khi được thành lập cách đây 58 năm, ASEAN không ngừng lớn mạnh, từng bước trở thành lực lượng trung tâm trong mọi tiến trình khu vực, thể hiện tầm nhìn về một Cộng đồng sống trong hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng. Hình ảnh Đông Nam Á đoàn kết, hòa hiếu, linh hoạt cũng theo đó vươn xa tới những chân trời mới, lan tỏa tới những vùng đất mới cả ở châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thế giới.

Theo Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, thành công của Việt Nam trên bước đường hội nhập đổi mới có hình bóng của ASEAN và đáp lại, trong thành công của ASEAN có sự góp mặt của Việt Nam. Bên cạnh đó, quan hệ giữa Việt Nam với các thành viên khác trong gia đình ASEAN cũng là những "viên gạch" xây dựng nên mái nhà chung Cộng đồng ASEAN lớn mạnh, bền vững ngày nay.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ tin tưởng với nền tảng vững chắc, dày công vun đắp hơn nửa thế kỷ qua cộng hưởng với những khát vọng của mình, ASEAN sẽ trở thành một Cộng đồng phát triển bao trùm, bền vững và là tâm điểm tăng trưởng của khu vực và thế giới.

Quang cảnh Lễ thượng cờ. Ảnh: Hữu Hưng:

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 3.

Các đại biểu dự Lễ thượng cờ ASEAN 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 4.

Lễ thượng cờ ASEAN 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 5.

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 6.

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 7.

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 8.

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 9.

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 10.

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 11.

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 12.

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 13.

Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 14.

Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 15.

Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Lễ thượng cờ ASEAN 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội- Ảnh 16.

Các đại biểu dự Lễ thượng cờ ASEAN 2025 tại Hà Nội. Ảnh: Hữu Hưng

