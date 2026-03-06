Đến năm 2030, phấn đấu có 30.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Tối 6-3, LĐLĐ TPHCM và Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 ký biên bản ghi nhớ về hợp tác triển khai dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trên địa bàn.

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên phối hợp triển khai phát triển dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động của LĐLĐ TPHCM; góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo Kế hoạch 06-KH/TU ngày 30-7-2025 của Thành ủy TPHCM.

Hai bên đặt mục tiêu đến năm 2030 phối hợp phát triển, hoàn thành tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 ký kết hợp tác

Cụ thể, hai đơn vị sẽ cùng nghiên cứu, phối hợp đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân và người lao động tại khu vực Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây; phối hợp lập, hoàn thiện, trình nộp hồ sơ thủ tục xây dựng và các thủ tục pháp lý khác liên quan, bảo đảm dự án đủ điều kiện đưa vào xây dựng và kinh doanh.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại chương trình

LĐLĐ TPHCM sẽ khảo sát, tổng hợp và cung cấp thông tin về nhu cầu nhà ở xã hội theo từng hình thức (cho thuê, cho thuê mua, mua) của công nhân, người lao động. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cơ chế chính sách ưu đãi và quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội liên quan dự án đang hợp tác.

Thời gian thực hiện thỏa thuận hợp tác triển khai dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động giữa hai đơn vị sẽ kéo dài cho đến khi cung cấp ổn định nhu cầu nhà ở xã hội cho thành phố hoặc đến khi có thỏa thuận mới.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết cơ quan này và Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 sẽ cố gắng phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đạt chất lượng, đưa công trình đi vào hoạt động nhanh nhất, sớm nhất với tiện ích tốt nhất cho người lao động.

Lãnh đạo Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 trao đổi tại lễ ký kết hợp tác

Ông Lê Xuân Lành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979, cam kết đồng hành lâu dài cùng tổ chức Công đoàn để giúp người lao động tiếp cận nhà ở, nâng cao chất lượng sống.