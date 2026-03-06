Đến năm 2030, phấn đấu có 30.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Đến năm 2030, phấn đấu có 30.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Thanh Nga

(NLĐO)- Mục tiêu của chương trình là phấn đấu đến năm 2030 phát triển, hoàn thành tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân, người lao động.

Tối 6-3, LĐLĐ TPHCM và Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 ký biên bản ghi nhớ về hợp tác triển khai dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trên địa bàn.

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên phối hợp triển khai phát triển dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động của LĐLĐ TPHCM; góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo Kế hoạch 06-KH/TU ngày 30-7-2025 của Thành ủy TPHCM.

Hai bên đặt mục tiêu đến năm 2030 phối hợp phát triển, hoàn thành tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội.

Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội cho người lao động - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 ký kết hợp tác

Cụ thể, hai đơn vị sẽ cùng nghiên cứu, phối hợp đầu tư triển khai dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân và người lao động tại khu vực Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây; phối hợp lập, hoàn thiện, trình nộp hồ sơ thủ tục xây dựng và các thủ tục pháp lý khác liên quan, bảo đảm dự án đủ điều kiện đưa vào xây dựng và kinh doanh.

Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội cho người lao động - Ảnh 2.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, phát biểu tại chương trình

LĐLĐ TPHCM sẽ khảo sát, tổng hợp và cung cấp thông tin về nhu cầu nhà ở xã hội theo từng hình thức (cho thuê, cho thuê mua, mua) của công nhân, người lao động. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cơ chế chính sách ưu đãi và quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội liên quan dự án đang hợp tác.

Thời gian thực hiện thỏa thuận hợp tác triển khai dự án nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động giữa hai đơn vị sẽ kéo dài cho đến khi cung cấp ổn định nhu cầu nhà ở xã hội cho thành phố hoặc đến khi có thỏa thuận mới.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết cơ quan này và Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 sẽ cố gắng phối hợp để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đạt chất lượng, đưa công trình đi vào hoạt động nhanh nhất, sớm nhất với tiện ích tốt nhất cho người lao động.

Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 30.000 căn nhà ở xã hội cho người lao động - Ảnh 3.

Lãnh đạo Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 trao đổi tại lễ ký kết hợp tác

Ông Lê Xuân Lành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979, cam kết đồng hành lâu dài cùng tổ chức Công đoàn để giúp người lao động tiếp cận nhà ở, nâng cao chất lượng sống.

Tin liên quan

Quan tâm nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân - lao động

Quan tâm nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân - lao động

(NLĐO) - Đại biểu kiến nghị tổ chức Công đoàn và Đảng ủy phường Phú Định rà soát, kiến nghị các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú giúp công nhân ổn định cuộc sống

Lao động tự do được tự kê khai thu nhập để mua nhà ở xã hội

(NLĐO) - Lao động không có hợp đồng làm việc được tự kê khai, cam kết thu nhập khi mua, thuê mua nhà ở xã hội theo hướng dẫn mới của Bộ Công an

Đại hội Công đoàn TPHCM: Người lao động mong được tiếp cận nhà ở xã hội

(NLĐO) - Thảo luận tại Đại hội Công đoàn TPHCM, nhiều đại biểu đề xuất chính sách thiết thực như khám bệnh miễn phí, nhà ở xã hội, vốn vay ưu đãi...

nhà ở xã hội người lao động Công ty cổ phần dự án nhà ở người có thu nhập thấp LĐLĐ TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo