Sáng 14-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng năm 2025 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025 để đạt mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay; điều chỉnh, giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị và hoan nghênh các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, sát thực tiễn của các đại biểu tham dự hội nghị.

Thủ tướng nêu rõ từ nay đến cuối năm, còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành các mục tiêu Đề án đã đề ra; nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi; không thay đổi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương ngay từ đầu năm.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm - "những việc cần làm ngay". Theo đó, xác định nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao trong năm 2025; bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao là một trong những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trước ngày 20-8-2025.

Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh nguồn cung, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; căn cứ các quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hướng dẫn kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với cả người xây dựng, phát triển nhà ở và người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

Đối với các dự án đã hoàn thành (36.962 căn hộ), yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương bảo đảm việc hoàn nguyên môi trường, sáng xanh sạch đẹp; triển khai các thủ tục, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành bán cho người dân.

Còn các dự án đang thi công (127.261 căn hộ), Thủ tướng yêu cầu với các dự án trong giai đoạn hoàn thiện (khoảng 37.000 căn hộ), cần đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành ngay trong năm 2025.

Đối với các dự án còn lại và các dự án vừa mới khởi công trong năm 2025 (khoảng 90.200 căn hộ), ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc…, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án; yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm 2025 và tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo.

Các địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, với quy mô hợp lý, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng như điện, nước, giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao… nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn, giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.