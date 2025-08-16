HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng phù hợp hơn

Văn Duẩn

(NLĐO) - Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng phù hợp hơn

Sáng 14-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng năm 2025 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025 để đạt mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay; điều chỉnh, giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng phù hợp hơn- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị và hoan nghênh các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, sát thực tiễn của các đại biểu tham dự hội nghị.

Thủ tướng nêu rõ từ nay đến cuối năm, còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành các mục tiêu Đề án đã đề ra; nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi; không thay đổi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương ngay từ đầu năm.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm - "những việc cần làm ngay". Theo đó, xác định nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao trong năm 2025; bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao là một trong những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trước ngày 20-8-2025.

Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh nguồn cung, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; căn cứ các quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hướng dẫn kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với cả người xây dựng, phát triển nhà ở và người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

Đối với các dự án đã hoàn thành (36.962 căn hộ), yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương bảo đảm việc hoàn nguyên môi trường, sáng xanh sạch đẹp; triển khai các thủ tục, công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiến hành bán cho người dân.

Còn các dự án đang thi công (127.261 căn hộ), Thủ tướng yêu cầu với các dự án trong giai đoạn hoàn thiện (khoảng 37.000 căn hộ), cần đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công theo tiến độ đã cam kết, hoàn thành ngay trong năm 2025.

Đối với các dự án còn lại và các dự án vừa mới khởi công trong năm 2025 (khoảng 90.200 căn hộ), ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc…, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án; yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, thi công với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm 2025 và tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo.

Các địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, với quy mô hợp lý, đảm bảo đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng như điện, nước, giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao… nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn, giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tin liên quan

Ban hành quy định chi tiết trường hợp công chức ở xa chỗ làm được hỗ trợ nhà ở xã hội

Ban hành quy định chi tiết trường hợp công chức ở xa chỗ làm được hỗ trợ nhà ở xã hội

(NLĐO) - Chính phủ giao trong tháng 6, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, ban hành quy định chi tiết công chức ở xa chỗ làm được hỗ trợ nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thủ tục làm nhà ở xã hội sẽ giảm được ít nhất 350 ngày

(NLĐO) - Thủ tướng khẳng định Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội sẽ cắt giảm thủ tục được ít nhất 350 ngày.

Quốc hội thông qua loạt chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội

(NLĐO)- Chiều 29-5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

mua nhà ở xã hội thủ tục nhà ở xã hội tiêu chuẩn mua nhà ở xã hội thủ tướng phạm minh chính Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo