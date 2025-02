Thủ tướng New Zealand tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 25 đến 28-2, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Đón đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cùng các cán bộ của Bộ Ngoại giao.

Tháp tùng Thủ tướng Christopher Luxon trong chuyến thăm chính thức Việt Nam có Bộ trưởng phụ trách các Bộ: Thương mại và Đầu tư, Các vấn đề phụ nữ, Nông nghiệp, Bảo hiểm tai nạn Nicola Grigg; các cố vấn thuộc Văn phòng Thủ tướng, Văn phòng Thủ tướng và Nội các, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Thương mại.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Christopher Luxon sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, chào xã giao các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục tại Hà Nội và TP HCM. Thủ tướng Christopher Luxon cũng sẽ dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, thể hiện sự coi trọng của New Zealand đối với tổ chức ASEAN. Việt Nam hiện đảm nhận vai trò điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand, trong đó, năm 2025 cũng đánh dấu mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-New Zealand.

Trong thông báo từ phía New Zealand về chuyến thăm, Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định: "Việt Nam là ngôi sao đang lên trong khu vực Đông Nam Á và là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực".

Theo Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand Christoper Luxon đến Việt Nam là một chuyến thăm đặc biệt. Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm triển khai Quan hệ đối tác chiến lược và là cột mốc quan trọng để hai nước kỳ vọng đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Thủ tướng Christopher Luxon đến Việt Nam cùng với một đoàn doanh nghiệp lớn, gồm nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu cho thấy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trọng tâm lớn của chuyến thăm lần này.

Trong khi đó, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh mới. Các doanh nghiệp New Zealand tháp tùng Thủ tướng Christopher Luxon dự kiến sẽ ký kết một số thỏa thuận hợp tác mới với các đối tác Việt Nam. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, giáo dục - đào tạo…

Hiện tại, Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn thứ 13 của New Zealand, còn New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 41 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 và 2024 đều đạt 1,3 tỉ USD, tăng khoảng 5,7% so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Hai bên quyết tâm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỉ USD vào năm 2026.