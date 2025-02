Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng New Zealand

Thủ tướng New Zealand đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai từ ngày 25 đến 28-2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Thủ tướng New Zealand đón nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu học sinh Thủ đô Hà Nội. Hai Thủ tướng bước trên thảm đỏ trong sự vẫy chào của các em học sinh với quốc kỳ New Zealand và Việt Nam trên tay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Khi hai nhà lãnh đạo bước lên bục danh dự, quốc thiều New Zealand và Việt Nam được cử lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Christopher Luxon duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón; chứng kiến diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm. Trước khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam - New Zealand.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Christopher Luxon tới Việt Nam kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng; diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (19.6.1975-19.6.2025).

Chuyến thăm là dịp để hai bên rà soát và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, giáo dục, lao động, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân... Đặc biệt, hai bên xem xét việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Christopher Luxon đến Việt Nam cùng với một đoàn doanh nghiệp lớn, gồm nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu cho thấy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là một trọng tâm lớn của chuyến thăm lần này.

Các doanh nghiệp New Zealand tháp tùng Thủ tướng Christopher Luxon dự kiến sẽ ký kết một số thỏa thuận hợp tác mới với các đối tác Việt Nam. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tiếp tục củng cố các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, giáo dục - đào tạo…

Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 và 2024 đều đạt 1,3 tỉ USD, hai bên quyết tâm đạt mục tiêu 3 tỉ USD vào năm 2026.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận tại lễ đón: