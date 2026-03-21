Thời sự

Thủ tướng: Ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm an ninh mạng

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bảo vệ an ninh mạng là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu.

Ngày 21-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ Nhất năm 2026 để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bảo vệ an ninh mạng là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu. Ảnh: Nhật Bắc

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã đánh giá, năm 2025, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và trực tiếp là Thủ tướng, hoạt động của Ban Chỉ đạo và các bộ ngành, địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đã được hoàn thành.

Công tác bảo đảm an ninh mạng có chuyển biến rõ nét, đóng góp vào triển khai các chủ trương lớn, trong đó có Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Hệ thống pháp luật, chính sách được hoàn thiện đồng bộ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu, nổi bật là việc tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Năng lực bảo đảm an ninh hệ thống thông tin được nâng cao, chủ động hơn trong phòng ngừa, ứng phó sự cố.

Tuy vậy, Ban Chỉ đạo đã chỉ rõ một số bất cập, hạn chế như nhận thức về an ninh mạng còn hạn chế; quản lý nhà nước với doanh nghiệp viễn thông, Internet chưa đồng bộ; nguy cơ mất an toàn dữ liệu vẫn cao; nhân lực, hạ tầng kỹ thuật còn thiếu.

Thời gian tới, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế; tăng cường chỉ đạo, giám sát; đầu tư Trung tâm An ninh mạng quốc gia; nâng cao hiệu quả quản lý và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn ra rất sôi động, phức tạp, đòi hỏi phải có tư duy mới, nhất là liên quan vấn đề an ninh, đặc biệt là an ninh mạng, trong đó có vấn đề tấn công, lừa đảo, gây nghi ngờ, mất ổn định chính trị, mất trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp ngày 21-3. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định an ninh toàn diện là nền tảng chiến lược với trọng tâm là bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và an ninh con người trong kỷ nguyên mới, với mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn tới là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng đầy thách thức.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc và bám sát tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và của Ban Chi đạo.

Trong đó, cần bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu cấp bách, thường xuyên, trọng yếu, không thể tách rời trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ triển khai theo đầu việc sang quản trị theo kết quả, lấy sản phẩm thực chất và niềm tin của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cao nhất.

Cùng với đó, cần huy động và sử dụng tối ưu các nguồn lực cho đảm bảo an ninh mạng. Thủ tướng nhấn mạnh phương châm: "Nâng tầm nhận thức -Làm chủ công nghệ - Phòng ngừa từ sớm - Bảo vệ từ xa - Ứng phó hiệu quả - Hiệp đồng chặt chẽ - Giữ vững chủ quyền".

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ mục tiêu là ngăn chặn, đầy lùi, vô hiệu hóa tội phạm an ninh mạng; bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn, an dân; bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và bình yên của nhân dân; đặt công tác an ninh mạng trong tổng thể an ninh quốc gia và phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao các bộ ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế phối hợp, bảo đảm chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở trong công tác an ninh mạng. Đồng thời, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng trong tình hình mới.

Các đơn vị cần triển khai đồng bộ giải pháp gắn với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 57 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư; xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng; đẩy mạnh phát triển nhân lực, sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng trong nước; tăng cường hợp tác quốc tế, triển khai Công ước Hà Nội.

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo và các tiểu ban được yêu cầu hoàn thành kế hoạch hành động năm 2026 trong tháng 4, xác định rõ mục tiêu, tiến độ và trách nhiệm. Thủ tướng tin tưởng công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu sẽ tiếp tục đạt kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thủ tướng: Mở rộng đối tượng và nâng mức thu nhập được mua nhà ở xã hội

chủ quyền quốc gia không gian mạng an ninh mạng thủ tướng phạm minh chính bảo vệ an ninh mạng
