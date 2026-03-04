Thủ tướng: Nghiên cứu để người thu nhập 25 - 27 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội, có thể đề xuất lên mức 25-27 triệu đồng/tháng. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, diễn ra ngày 4-3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp ngày 4-3. Ảnh: Nhật Bắc

Đồng thời, yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội.

Về các nhiệm vụ chung, Thủ tướng nhấn mạnh kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Vì vậy, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, địa phương cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; từ thực tiễn của bộ ngành, địa phương mình tiếp tục tìm ra và thúc đẩy các động lực tăng trưởng trong phạm vi quản lý.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Bộ Ngoại giao được yêu cầu chủ trì, các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.



Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả gắn với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Về chính sách tiền tệ, NHNN chủ trì công bố, công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng của cả năm 2026 và điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; dứt khoát không để "kiểm soát được lạm phát-mất tăng trưởng" hoặc ngược lại.

Về chính sách tài khoá, theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu các giải pháp phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, hỗ trợ chính sách tiền tệ; hướng dẫn các địa phương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh các giải pháp để phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, bền vững thị trường vốn (đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp); khẩn trương hoàn thiện kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết về trao đổi thông tin theo yêu cầu về thuế; Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động ngay.

Để kích cầu trong nước, Thủ tướng chỉ đạo phát động "Tuần mua hàng tiêu dùng Việt Nam", "Tháng mua hàng Việt Nam"; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; khẩn trương đàm phán các FTA mới; quyết tâm gỡ "thẻ vàng" thủy sản của EU.

Cùng với đó, các bộ ngành tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ dự án tồn đọng; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hoàn thiện tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp; khai thác tài sản công; sớm trình phương án điều chỉnh lương cơ sở năm 2026 và hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo KPI.