Thời sự

TPHCM kỳ vọng vào những "siêu dự án" nhà ở xã hội 100-200 ha

QUỐC ANH

(NLĐO) - Theo tính toán, nếu triển khai được dự án quy mô 200 ha thì TPHCM sẽ có 100.000 căn nhà ở xã hội.

Ngày 16-1, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM phối hợp Sở Xây dựng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức hội thảo: Phát triển nhà ở xã hội tại TP HCM từ mô hình đến hành động.

TPHCM: Kỳ vọng dự án nhà ở xã hội 100-200 ha - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, chia sẻ tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết theo đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trên địa bàn cả nước và chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao thì TPHCM phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội.

Trong đó, giai đoạn 2026-2030, TPHCM phải nỗ lực để phát triển hơn 181.000 căn; riêng năm 2026 là 28.500 căn.

Hiện nay, TPHCM đang thi công 9 dự án, quy mô 8.400 căn.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đang tham mưu UBND TPHCM rà soát pháp lý 47 dự án để triển khai. Trong đó, nhóm 18 dự án quy mô 14.600 căn, pháp lý khả thi có thể triển khai thi công trong quý I-2026; ngoài ra còn nhóm 29 dự án đang đẩy nhanh pháp lý với quy mô 16.100 căn.

Theo ông Mẫn, nếu triển khai được các dự án trên thì có thể bảo đảm cơ bản chỉ tiêu cho năm 2026-2027 và những năm tiếp theo. Nếu đẩy nhanh tiến độ, dự kiến có thể khởi công 18 dự án trước Tết Nguyên đán Bính ngọ 2026.

Bên cạnh đó, tính các dự án nhà ở xã hội độc lập đã đăng ký và kể cả 20% quỹ đất nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại thì thành phố có khoản 197 dự án, diện tích 732 ha, quy mô 230.000 căn.

"Nếu triển khai hết các dự án này thì đã bảo đảm được chỉ tiêu đến năm 2030 của Thủ tướng giao cho thành phố. Thành phố đang tập trung rà soát pháp lý, triển khai các dự án này" – Phó Giám đốc Sở Xây dựng nói.

Đến năm 2040, dự kiến tổng diện tích quỹ đất nhà ở xã hội là 2.000 ha, bảo đảm quỹ đất dài hạn phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, ngoài quỹ đất nêu trên sẽ có 1.300 ha tại các khu động lực.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để cụ thể hóa các quy hoạch và vị trí cụ thể trong các khu động lực, gần các tuyến vành đai của thành phố, từ đó huy động các nguồn lực kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Hiện nay, TPHCM có Quỹ phát triển nhà ở và sẽ hỗ trợ, tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm chức năng, quyền hạn để phát triển nhà ở trong tương lai. Theo đó, đối với quỹ đất trong các khu động lực có thể giao vốn cho Quỹ phát triển nhà ở để triển khai các dự án.

Bên cạnh đó, thành phố có thể kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội quy mô 30 ha, 40 ha, 100 ha và 200 ha.

"Sở đang tham mưu, ví dụ dự án 200 ha thì có thể triển khai được 100.000 căn hộ nhà ở xã hội. Như vậy, chỉ cần triển khai 1-2 dự án trong giai đoạn sắp tới thì đến năm 2030 hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội rất khả thi" – ông Mẫn nói.

Tin liên quan

Khơi thông thị trường nhà ở

Khơi thông thị trường nhà ở

Điều chỉnh quy hoạch, cải cách hành chính, gỡ vướng cho hàng ngàn dự án... được kỳ vọng sẽ "lành mạnh hóa" thị trường nhà ở, kéo giảm giá nhà về sát thực tế.

Tương lai sáng cho nhà ở xã hội

Thời gian tới, TP HCM tiếp tục điều chỉnh quy hoạch để bảo đảm chỉ tiêu dự kiến tăng thêm khoảng 2.500 ha đất phát triển nhà ở xã hội.

Đề xuất nhà nước trợ giá thuê nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

(NLĐO) - Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm nhà ở xã hội cho thuê, đầu tư Quỹ nhà ở xã hội cho thuê sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân

Sở Xây dựng phát triển nhà ở xã hội dự án nhà ở
    Thông báo