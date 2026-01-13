Sáng 13-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sáng 13-1. Ảnh: Nhật Bắc

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. Tham dự phiên họp có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quyền có chỗ ở là quyền cơ bản của công dân, trong đó nhà ở là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân. Phát triển nhà ở là một trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội, đồng thời cũng là một động lực thúc đẩy tăng trưởng và ổn định thị trường lao động, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thời gian qua, đặc biệt trong năm 2025, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt công tác phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, với việc hoàn thành hơn 102.000 căn nhà ở xã hội năm 2025, đang hướng đến mục tiêu hoàn thành sớm 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028; hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà ở cho người có công trước 5 năm 4 tháng; khẩn trương, thần tốc, "làm ngày, làm đêm" triển khai Chiến dịch Quang Trung sửa chữa và xây dựng lại nhà ở cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai vừa qua, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 1 này.

Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, nghiêm túc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ về phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…, Thủ tướng Chính phủ khẳng định những kết quả trên không chỉ thể hiện trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn, bản chất ưu việt của chế độ ta; góp phần thiết thực bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân, nhất là người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, công bằng.

Theo Thủ tướng, nhu cầu nhà ở hiện nay không chỉ dừng ở sở hữu, mà đang chuyển mạnh sang thuê hay thuê mua để ổn định chỗ ở lâu dài, phù hợp với khả năng chi trả, đặc điểm việc làm và quá trình dịch chuyển lao động.

Do đó, chính sách nhà ở xã hội cũng cần được điều chỉnh theo hướng tái cấu trúc chỗ ở của người dân theo hướng bền vững, giảm dần tư duy chạy theo số lượng, bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở an toàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của mình. Đồng thời, xác định phát triển nhà ở xã hội cho thuê là một nhiệm vụ quan trọng, mang tính căn cơ và lâu dài, không làm theo phong trào, không làm manh mún.

Lưu ý phiên họp này có tính chất quan trọng để thống nhất tư duy, bàn cách làm và giải pháp triển khai phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn tới, phù hợp với tình hình thực tiễn đang đặt ra, Thủ tướng yêu cầu thảo luận, thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới, bảo đảm đúng vai, đúng việc, đúng thẩm quyền, nhất là việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt bỏ khâu trung gian không cần thiết; đưa các dự án nhà ở xã hội, nhất là nhà ở xã hội cho thuê, vào "luồng xanh", "luồng ưu tiên" khi làm thủ tục.