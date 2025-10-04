Sáng 4-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Người Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm:

"Hôm nay, Tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới. Trước tiên, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tôi xin gửi tới các vị đại biểu khách quý; 350 Đại biểu Đại hội, những Đảng viên tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ, niềm tin và ý chí của Đảng bộ Công an Trung ương, cùng toàn thể các đồng chí và qua các đồng chí tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên Công an nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong cả nước lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc"; mọi hoạt động của Công an đều nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân; sự công hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an là để bảo vệ cuộc sống yên vui và hạnh phúc của Nhân dân; phương pháp công tác của Công an nhân dân cần đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào dân, biến sức mạnh của nhân dân thành sức mạnh của mình. Trong nhiệm kỳ vừa qua, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện có hiệu quả quan điểm "dân là gốc", là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đã tạo nên mạch nguồn sức mạnh để Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân hoàn thành và hoàn thành xuất sắc tất cả các nội dung mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra; trở thành một trong những Đảng bộ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trước Đại hội Đảng Bộ công an Trung ương VIII, Tập thể Bộ Chính trị đã nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội và đã có những ý kiến chỉ đạo để Đảng ủy hoàn chỉnh Dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Bộ Chính trị đánh giá cao Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời tích cực chuẩn bị Dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Văn kiện Đại hội đã thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết, có tính chiến đấu, tính hành động cao; đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ; dự báo tình hình và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, công tác đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030 và các năm tiếp theo, khẳng định bản lĩnh, quyết tâm cao, tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám vượt lên thách thức vì Đảng, vì dân, vì thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra.

Những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua đã được tập thể Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao, có thể khái quát trên 3 mặt sau:

Thứ nhất, Đảng bộ đã lãnh đạo lực lượng Công an tạo bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong công tác tham mưu chiến lược, các đồng chí đã quán triệt tinh thần "an ninh chủ động", đi trước, dự báo sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp liên quan an ninh, lợi ích quốc gia; bản lĩnh đề xuất nâng cấp quan hệ với một số đối tác trọng điểm, không chỉ góp phần hóa giải nguy cơ đất nước bị rơi vào thế "kẹt" hoặc bị cuốn vào trong "bàn cờ chính trị" nước lớn, mà còn tạo thế đứng vững chãi góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh một quốc gia độc lập, tự chủ, có vị thế, vai trò ở khu vực và quốc tế. Trong bảo vệ an ninh quốc gia, các đồng chí đã tổ chức tốt công tác đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa hàng trăm đối tượng tình báo, nghi tình báo, cơ sở gián điệp, nội gián chui sâu trong nội bộ, nội địa; tấn công, phá rã, ngăn chặn hoạt động chống phá của nhiều tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối ở trong nước, mở rộng đấu tranh với đối tượng chống phá trọng điểm ở bên ngoài; vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động kích động "ly khai", "tự trị" tại các vùng chiến lược; đẩy lùi nguy cơ thông qua kinh tế tạo lệ thuộc về chính trị; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả cao. An ninh mạng được triển khai lớp lang, bài bản, khoa học với năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ. Đấu tranh chống các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia đạt nhiều kết quả. Qua đó, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng của đất nước để tác động nội bộ, chuyển hóa chính trị ở Việt Nam, đấu tranh đẩy lùi một bước nguy cơ "diễn biến hòa bình" hết sức thâm độc, tinh vi, nguy hiểm; bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng và chế độ. Thưc hiện tốt, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Công an trong các sự kiện lớn như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên (A70); 50 Năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) và gần đây nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) với quy mô, tầm vóc chưa từng có, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đồng chí đã quyết liệt chỉ đạo đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, lãng phí, hình sự, tội phạm ma tuý, kéo giảm hằng năm 5% tội phạm về trật tự xã hội; điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, triệt để, đúng pháp luật nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực" tạo lan tỏa, răn đe cao, góp phần đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thứ hai, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác Công an phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân. Qua công tác bảo vệ an ninh, trật tự, điều tra, xử lý tội phạm, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề về kinh nghiệm, công nghệ, góp phần thống nhất nhận thức, tư duy của Đảng, Nhà nước trước nhiều vấn đề mới, phi truyền thống, phục vụ phát triển kinh tế. Là đơn vị chủ công xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền móng cho chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong tương lai và phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tạo thông thoáng, thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội, kiến tạo không gian phát triển đối với nhiều vấn đề mới, đóng góp tích cực xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế pháp luật xã hội chủ nghĩa. "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" với tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", đi đầu trong phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp dân những lúc hiểm nguy, gian khó, khắc phục hậu quả thiên tai, tỏa sáng bản chất người Công an cách mạng, thật sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, đối với tự mình, Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đưa lực lượng Công an nhân dân "vượt qua chính mình", có bước trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc, củng cố sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Điểm nổi bật, tiêu biểu, đáng biểu dương của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua là đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" mà Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị đề ra. Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Các đồng chí là đơn vị tiên phong mở đường triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ trương đưa công an chính quy về xã thực sự phát huy hiệu quả; công an thực sự gần dân, sát dân, sống cùng dân, giúp dân, phục vụ nhân dân vô điều kiện. Tình hình an ninh trật tự tại thôn xóm, bản làng, từng hộ gia đình, từng người dân được cải thiện, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Với việc ban hành và lãnh đạo triển khai có hiệu quả hàng loạt nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hoá, văn nghệ, các quy định về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong chính nội bộ Công an nhân dân, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong toàn lực lượng về thực hiện trách nhiệm công vụ, văn hóa ứng xử, thái độ phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp Công an nhân dân trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, một lần nữa, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ và lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong 5 năm qua.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật nêu trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Công an cũng đã thẳng thắn nhìn nhận 4 nhóm tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Tôi đề nghị, Đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để khắc phục triệt để trong thời gian sớm nhất.

Từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất định hình cục diện thế giới mới, với cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt, quyết liệt, nhiều bất ổn, an ninh truyền thống, phi truyền thống diễn biến phức tạp; đây cũng là giai đoạn có tính quyết định thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước. Đất nước vừa có bước chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với không gian phát triển được quy hoạch lại; hàng loạt chủ trương chiến lược của Đảng với nhiều tư duy mới, giải pháp đột phá, có tính cách mạng đang được triển khai. Thực tiễn lịch sử cho thấy, ở những giai đoạn có tính bước ngoặt của cách mạng, các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động chống phá, triệt để lợi dụng sơ hở, thiếu sót để thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân, hòng làm suy yếu sức mạnh nội sinh, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Qua một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, nỗ lực bứt phá, vượt qua chính mình lập nên những kỳ tích mới vì Đảng, vì nước, vì dân. Bối cảnh tình hình đó đặt ra nhiệm vụ mới rất vẻ vang đối với Đảng bộ Công an Trung ương cũng như yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với bảo vệ an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN



Báo cáo chính trị, Chương trình hành động đã đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, các đột phá chiến lược và hàng trăm nhiệm vụ cụ thể, thể hiện tính chiến đấu, tính hành động rất cao. Tôi đánh giá cao và cơ bản thống nhất, xin nhấn mạnh và lưu ý thêm 2 vấn đề sau:

Thứ nhất, về quan điểm chỉ đạo:

- Công an nhân dân phải tiếp tục gương mẫu, đi đầu và là một trong các lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh.

- Kết hợp chặt chẽ tính Đảng, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; mọi chủ trương, hoạt động của Công an nhân dân đều phải vì sự vững mạnh của Đảng, chế độ XHCN, sự trường tồn của dân tộc, phát triển chất lượng cao của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

- Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, dám hy sinh vì Đảng, vì nước, vì dân, vì không ngừng nâng cao uy tín, sức mạnh của Công an nhân dân Việt Nam.

Thứ hai, về 5 công tác trọng tâm:

Một là, tập trung lãnh đạo củng cố vững chắc môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình bên trong, bên ngoài, đối tác, đối tượng, kịp thời tham mưu biến nguy thành cơ, thúc đẩy tạo ra và nắm bắt cơ hội, đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức đối với phát triển và an ninh, lợi ích quốc gia. Tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới (chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu quá trình chuyển đổi số); chủ động ngăn ngừa các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới (robot, không người lái, chiến tranh mạng…); tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh chính quyền, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, bảo vệ lãnh đạo chủ chốt, những "rường cột" trong hệ thống chính trị, giới khoa học, công nghệ; bảo vệ thực hiện thành công các chủ trương chiến lược của Đảng; giải quyết dứt điểm những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh xã hội, an ninh các địa bàn chiến lược, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, an ninh công nhân, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tiếp tục kéo giảm bền vững tội phạm, xây dựng thành công các xã không ma tuý, không tội phạm, tiến tới tỉnh không ma tuý, không tội phạm, làm nòng cốt xây dựng Xã xã hội chủ nghĩa, Tỉnh xã hội chủ nghĩa. Duy trì vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tạo đột phá trong quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý xuất nhập cảnh theo hướng thông minh, hiện đại, chặt chẽ, hiệu quả; chủ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Trước mắt, tập trung lãnh đạo bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Hai là, tập trung lãnh đạo tăng cường tiềm lực về mọi mặt cho bảo đảm an ninh, trật tự. Phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ, nhất là AI, lượng tử, các công nghệ chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia. Chăm lo xây dựng, phát huy vai trò của Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở gắn bó máu thịt với nhân dân; tiếp tục đi đầu trong các sáng kiến xây trường học, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ nhân dân, đưa phong trào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, thực chất, huy động sức mạnh vô địch của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Phát huy cao độ đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự trong củng cố tin cậy chính trị với các đối tác; giảm thiểu âm mưu, hoạt động chống phá sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc từ bên ngoài; mở rộng không gian sinh tồn, phát triển của đất nước; tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài cho phát triển và nâng cao tiềm lực an ninh, trật tự; gia tăng đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực và thế giới. Phối hợp chặt chẽ với Quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân cùng với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, củng cố sức mạnh tổng hợp bảo vệ an ninh, trật tự. Phấn đấu có bước đột phá trong phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tạo nền tảng củng cố tiềm lực an ninh, gia tăng sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Công an tiêu biểu, gương mẫu đi đầu, trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, vai trò nêu gương, tính chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng; tăng cường đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đi đôi với kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ Công an. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, kỷ luật, chính quy, hiện đại, nhân văn, gần dân; thu hút, phát triển và trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mô hình Công an 3 cấp vận hành hiệu quả, bảo đảm liên thông, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hình thành thế trận xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh, trật tự nổi lên. Sơ kết, đánh giá, tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xây dựng lực lượng Công an nhân dân hiện đại trước hết về con người, hiện đại về trang thiết bị phương tiện, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an.

Bốn là, Đảng bộ Công an Trung ương tập trung lãnh đạo tiếp tục tạo bước tiến mới, nâng tầm các mặt công tác công an với tinh thần "nhiệm kỳ 2025-2030 phải tốt hơn nhiệm kỳ 2020-2025". Từng đảng bộ, chi bộ, từng Đảng viên cần cụ thể hoá, triển khai chủ đề rất đổi mới của Đại hội "Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân" với những sản phẩm, kết quả cụ thể. Chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự, rà soát, điều chỉnh bổ sung các phương án, đề án, kế hoạch, dám đột phá vào những vấn đề mới, phức tạp, gia tăng đóng góp trong phát triển bền vững, chất lượng cao của đất nước và nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.

Năm là: trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần này, tôi muốn các đồng chí phát động Phong trào thi đua Ba Nhất để làm động lực cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đó là: Kỷ luật Nhất - Trung Thành nhất - Gần dân nhất. Trong đó, Kỷ luật là nền tảng, Trung thành là cốt lõi và Gần dân là thước đo. Với bộ tiêu chí đó các đồng chí thi đua và nhất định các đồng chí sẽ thành công.

Với truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những cống hiến, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với sự phát triển của đất nước là rất to lớn. Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước luôn tự hào về lực lượng Công an nhân dân với niềm tin yêu sâu sắc; tin tưởng vào bản lĩnh, trách nhiệm, ý chí của toàn lực lượng trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ an ninh, trật tự, coi Công an Nhân dân là lực lượng quan trọng bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII sẽ là Đại hội tiêu biểu, kiểu mẫu, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tiếp tục tạo ra những kỳ tích mới, chiến công mới, đáp ứng sự tin cậy, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với Công an nhân dân".