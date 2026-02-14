HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Minh Chiến

(NLĐO)- Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Ngày 14-2, nhân Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng - mừng Xuân, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và dâng hương tưởng nhớ các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: Nhật Bắc

Tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính kính chúc nguyên Tổng Bí thư cùng toàn thể gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thông tin với nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh về tình hình và công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng cho biết, trên tinh thần hành động của Đại hội XIV, Chính phủ đã tập trung triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã ban hành ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm vào năm 2030 và năm 2045.

Thủ tướng chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước năm 2026 - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: Nhật Bắc

Về tình hình Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo công tác chăm lo Tết chu đáo để "không để ai bị bỏ lại phía sau", bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mà đất nước đã đạt được trong năm vừa qua; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, điều hành, tổ chức thực hiện của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân, toàn quân, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt những thành tựu trong giai đoạn phát triển mới - năm mới, thắng lợi mới.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết các gia đình và dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thủ tướng chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước năm 2026 - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết gia đình và dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhật Bắc

Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao của các đồng chí cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã suốt đời cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc, sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Tưởng nhớ các cố lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng và đoàn công tác nguyện noi gương, học tập, nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giữ gìn, vun đắp thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã dựng xây; tiếp tục nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng đất nước ta giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước năm 2026 - Ảnh 4.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết gia đình và dâng hương cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón Tết Bính Ngọ 2026 sum vầy, đầm ấm, vui tươi; năm mới dồi dào sức khoẻ, bình an, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Thủ tướng chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước năm 2026 - Ảnh 5.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước năm 2026 - Ảnh 6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương cố Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước năm 2026 - Ảnh 7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương và chúc tết gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước năm 2026 - Ảnh 8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước năm 2026 - Ảnh 9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương và chúc Tết gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng chúc Tết gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước năm 2026 - Ảnh 10.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới chúc Tết gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Minh Hương. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc Tết gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Minh Hương.

Thủ tướng: Biến những "cơ hội mùa Xuân" thành "thắng lợi của cả năm"

Thủ tướng: Biến những "cơ hội mùa Xuân" thành "thắng lợi của cả năm"

(NLĐO) - Tối ngày 13-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ bế mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Thủ tướng: Báo cáo kết quả đàm phán với Nga về nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt hơn nữa triển khai các dự án điện hạt nhân.

Thủ tướng đánh cồng chính thức ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

(NLĐO) – Lễ ra mắt đánh dấu thời điểm Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM chính thức đi vào vận hành.

Lãnh đạo Đảng thủ tướng phạm minh chính Tết nguyên đán Tết cổ truyền chúc Tết
