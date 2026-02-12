HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: Báo cáo kết quả đàm phán với Nga về nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Minh Chiến

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu quyết liệt hơn nữa triển khai các dự án điện hạt nhân.

Chiều 12-2, chủ trì phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân (Ban chỉ đạo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo, nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là yêu cầu cấp thiết và là nền tảng, tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế, gắn với yêu cầu về chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, thân thiện môi trường. Do đó, đòi hỏi phải tập trung, đẩy mạnh phát triển các nguồn điện, trong đó có điện hạt nhân.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo kết quả đàm phán với Nga về nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chiều 12-2. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Thủ tướng, dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân là dự án trọng điểm quốc gia, mang tầm chiến lược với tầm nhìn trăm năm, vì vậy phải triển khai các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm nhất; nội dung nào vượt thẩm quyền, nội dung nào còn vướng mắc thì báo cáo cụ thể lên cấp có thẩm quyền.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu trong vòng 2 ngày tới, các bộ ngành liên quan dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẩn trương hoàn thiện báo cáo của Đảng ủy Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về kết quả đàm phán Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với phía Nga và tình hình triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng giao cơ quan này tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân.

Tỉnh Khánh Hòa được yêu cầu phối hợp với các bộ ngành khẩn trương tiến hành những phần việc có thể triển khai được ngay theo thẩm quyền, liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân.

Trong đó cần lưu ý bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, với nguyên tắc cuộc sống của người dân ở nơi mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng giao Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong quá trình trao đổi với các đối tác về triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Tại phiên họp, các bộ ngành, địa phương báo cáo đã chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả cụ thể trong việc xúc tiến dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Trong đó, cơ bản hoàn thành công tác xây dựng thể chế; triển khai một số công việc về giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực, đã hoàn thành việc đàm phán với phía Nga và thống nhất dự thảo Hiệp định liên Chính phủ hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Tin liên quan

Trình cấp có thẩm quyền về dự án điện hạt nhân

Trình cấp có thẩm quyền về dự án điện hạt nhân

Sau nhiều vòng đàm phán, đã cơ bản thống nhất được với phía Nga toàn bộ dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thông tin mới trong đàm phán điện hạt nhân Ninh Thuận 1 với Nga

(NLĐO) - Sau nhiều vòng đàm phán, Việt Nam cơ bản thống nhất được với phía Nga toàn bộ dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân vùng dự án điện hạt nhân

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu cơ chế di dân, tái định cư phải bảo đảm ổn định đời sống, sinh kế lâu dài cho người dân, phù hợp Luật Đất đai

