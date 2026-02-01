HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính có thêm nhiệm vụ mới

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 204 ngày 31-1-2026 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Nghị quyết số 79).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước. Ảnh: Nhật Bắc

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Ban Chỉ đạo).

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng (Phó Trưởng ban Thường trực); Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo một số ban, bộ ngành; lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo có chức năng phối hợp liên ngành; giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước.

Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết, có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Bộ Tài chính làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, quyết định thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Các cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy hiện có của mình để giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Thủ tướng chỉ đạo về tiền lương khi triển khai Nghị quyết 79 về kinh tế Nhà nước

Thủ tướng chỉ đạo về tiền lương khi triển khai Nghị quyết 79 về kinh tế Nhà nước

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ triển khai Nghị quyết 79 phải hài hòa hóa lợi ích giữa các bên.

Thủ tướng nói về triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu khẩn trương áp dụng pháp luật hiện hành để triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, xem xét cả 3 phương thức đầu tư

Thủ tướng đề nghị Nhà nước thực hiện “5 thông”, với doanh nghiệp là "5 tiên phong"

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhà nước thực hiện “5 thông”, doanh nghiệp thực hiện “5 tiên phong” để phát triển kinh tế tư nhân.

