Ngày 31-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Theo các báo cáo, đánh giá tại phiên họp, những kết quả triển khai Nghị quyết số 68 đã tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế. Tác động của Nghị quyết số 68 đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng rõ nét.

Kể từ sau khi Nghị quyết số 68 được ban hành (tháng 5-2025), số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, đạt bình quân hơn 26.000 doanh nghiệp/tháng. Tính đến hết năm 2025, cả nước có gần 1.020.000 doanh nghiệp hoạt động.

Bên cạnh các kết quả đạt được, phiên họp cũng chỉ rõ, việc triển khai Nghị quyết số 68 còn một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tuy đã cải thiện đáng kể nhưng doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp nhiều rào cản.

Ngoài ra, việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất như vốn tín dụng, đất đai đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh vẫn còn khó khăn, cần nỗ lực hơn. Năng lực cạnh tranh, công nghệ, quản trị của phần lớn doanh nghiệp tư nhân trong nước còn hạn chế, chưa đủ sức tham gia các chuỗi giá trị cao...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, nhận thức về vị trí, vai trò kinh tế tư nhân được nâng lên, khẳng định tính đúng đắn của Nghị quyết số 68.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ khu vực kinh tế tư nhân cũng phải tăng trưởng 2 con số và nhấn mạnh phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, địa phương đồng hành, đất nước phát triển, nhân dân hạnh phúc".

Theo lãnh đạo Chính phủ, nhiệm vụ tổng quát là tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị có liên quan phát triển kinh tế tư nhân.

Về phía Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu thực hiện "5 thông" gồm: Thể chế, thủ tục thông thoáng (để giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp); hạ tầng đồng bộ và thông suốt (giảm chi phí đầu vào, tăng tính cạnh tranh); con người và quản trị thông minh (để tăng năng suất lao động); nguồn lực cho doanh nghiệp tư nhân phải được khơi thông (tiếp cận bình đẳng và phát triển các nguồn lực, nguồn vốn nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn vốn xã hội); khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp phải được chia sẻ, cảm thông (để có chính sách phù hợp).



Các đại biểu phát biểu thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Về phía doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị 5 tiên phong: Tiên phong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm, sinh kế cho người dân và làm an sinh xã hội; tiên phong trong xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực thi pháp luật nghiêm túc; tiên phong trong xây dựng văn hóa, nhân văn trong hoạt động, kinh doanh; tiên phong đóng góp, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước, trong đó có hợp tác công tư.

Người đứng đầu Chính phủ cũng thống nhất việc xây dựng cơ chế giao nhiệm vụ, giao việc lớn, việc khó, việc đột phá cho doanh nghiệp, nhằm thể hiện lòng tin, tinh thần kiến tạo, sự đánh giá, quan tâm, trách nhiệm với doanh nghiệp.

"Sự phát triển doanh nghiệp là sự phát triển của đất nước, khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của đất nước, vướng mắc của doanh nghiệp của đất nước là vướng mắc của đất nước, nguồn lực của doanh nghiệp chính là nguồn lực của đất nước, khơi thông nguồn lực của doanh nghiệp là khơi thông nguồn lực của đất nước"- Thủ tướng chỉ đạo.

Tại phiên họp, Thủ tướng cũng đã giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, địa phương. Trong đó, Bộ Công an cần rà soát, sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn để thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng.

Các nhiệm vụ khác như rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cũng được Thủ tướng nêu rõ tại phiên họp. Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp nhưng không gây biến động lớn cho thị trường.

Các bộ ngành, địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu cắt giảm ít nhất 30% mỗi năm, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để giảm chi phí, thời gian cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời thực thi chính sách quyết liệt, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh triển khai Nghị quyết 68 gắn với tinh thần Đại hội XIV, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời cần hành động với tinh thần "doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực" để kinh tế tư nhân có bước phát triển đột phá trong những năm tới.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các doanh nghiệp lớn tham gia dẫn dắt, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp nhỏ hỗ trợ các hộ kinh doanh, để hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp trung bình, doanh nghiệp trung bình thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp đa quốc gia, tham gia hệ sinh thái toàn cầu.