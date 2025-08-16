Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tối 15-8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945".

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - từ mùa Thu lịch sử năm 1945”. Ảnh: TTXVN

Tham dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Cùng dự còn có ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; ông Vũ Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội; các lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao và đông đảo nhân dân Thủ đô.

Ngoài việc tổ chức miễn phí cho khán giả đến thưởng thức, chương trình còn được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và tiếp sóng trên kênh H1 (Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội).

"Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử 1945" là chương trình nghệ thuật mang đậm tính chính luận và sử thi, tái hiện một trong những dấu mốc trọng đại của lịch sử dân tộc bằng sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật bác học, nghệ thuật dân tộc, yếu tố quốc tế và công nghệ hiện đại. Chương trình ứng dụng nhiều thủ pháp sáng tạo, kết hợp tương tác với các thể loại, phong cách nghệ thuật đương đại để khắc họa chiều sâu lịch sử và nét đẹp văn hóa Thủ đô.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945”. Ảnh: TTXVN

Gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt

Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945" gồm 3 chương: "Hà Nội những ngày Thu lịch sử", "Bản hùng ca Thời đại Hồ Chí Minh" và "Những chuyến tàu mùa Xuân".

Chương trình đã đưa khán giả đi qua 80 năm lịch sử của Hà Nội kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Lịch sử được tái hiện vừa hùng tráng, vừa lãng mạn, khắc họa hình ảnh con người Hà Nội trong mưa bom bão đạn vẫn kiên trung, quyết tâm giành lại độc lập, tự do cho dân tộc và cho mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Khán giả được dẫn dắt từ mùa thu lịch sử năm 1945, khi nắng Ba Đình rực rỡ và lời Tuyên ngôn Độc lập vang vọng, đến bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh với những năm tháng khốc liệt của trận "Điện Biên Phủ trên không", rồi hòa mình vào "Những chuyến tàu mùa xuân" tràn đầy tinh thần hào hoa, khát vọng dựng xây Thủ đô văn minh, giàu đẹp trong kỷ nguyên mới.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội-Từ mùa thu lịch sử năm 1945" với sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ và được đông đảo người dân tham dự. Ảnh: Hải Anh

Âm nhạc của chương trình mở đầu với "Quốc tế ca" (Pierre De Geyter) và chuỗi mashup các ca khúc gắn với khí thế Tổng khởi nghĩa như "Du kích ca" (Đỗ Nhuận), "Tiếng gọi Thanh niên" (Lưu Hữu Phước), "Diệt phát xít" (Nguyễn Đình Thi), "Cùng nhau đi hồng binh" (Đinh Nhu), nối tiếp bằng "Mười chín Tháng Tám" (Xuân Oanh) và cao trào với màn hợp xướng "Tiến quân ca" (Văn Cao) hào hùng, xúc động.

Tham gia chương trình là gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên từ nhiều nhà hát và lực lượng nghệ thuật của thành phố và các đơn vị nghệ thuật Trung ương trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, có những gương mặt nghệ sĩ được yêu mến như NSND Hoàng Anh Tú, NSND Tấn Minh, nghệ sĩ Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Trần Lin, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, Đông Hùng, Khánh Linh, Trọng Hùng, nhóm Oplus… cùng nhiều nghệ sĩ múa, biên đạo, chuyên gia ánh sáng, âm thanh, mỹ thuật sân khấu.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình

Điểm nhấn của sự kiện là ba màn trình chiếu 3D mapping và pháo hoa nghệ thuật, hòa quyện âm nhạc, ánh sáng, công nghệ, đưa người xem vào "hành trình ánh sáng xuyên thời gian", từ dấu mốc lịch sử hào hùng, qua không gian văn hóa rực rỡ của Thăng Long - Hà Nội, tới hình ảnh Thủ đô sáng tạo, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Quảng trường cách mạng Tháng Tám cách đây 80 năm chính là nơi diễn ra cuộc mít tinh lịch sử ngày 19-8-1945 của nhân dân Thủ Đô, khởi đầu Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên khắp cả nước.

Chương trình nghệ thuật diễn ra tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Chính từ nơi đây ngọn lửa cách mạng, tinh thần yêu nước và quyết tâm giành độc lập tự do của dân tộc Việt Nam đã bùng cháy và lan tỏa, tạo ra một mốc son chói lọi của dân tộc, khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Sự kiện trọng đại này đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do gắn liền với xây dựng CNXH, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Rất đông người dân, dù không có vé vẫn đến xem biểu diễn chương trình nghệ thuật đặc biệt. Ảnh: Hải Anh

Tại chương trình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, khẳng định Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - từ mùa thu lịch sử năm 1945", được tổ chức tại không gian Quảng trường Cách mạng tháng Tám - nơi lưu dấu những sự kiện lịch sử trọng đại, tôn vinh lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, lòng tự hào dân tộc; không chỉ nhắc nhớ về lịch sử vẻ vang hào hùng của dân tộc Việt Nam từ dấu son chói lọi Tháng Tám mùa thu năm 1945 mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về ý chí tự cường và khát vọng vươn lên của cả dân tộc...