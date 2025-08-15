Từ ánh sáng Cách mạng Tháng Tám giúp chúng ta thêm vững tin tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh

Chiều 14-8, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và UBND TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề "Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn". Ảnh: TTXVN

Tham dự hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.



Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám là dịp tri ân các thế hệ tiền bối, các tầng lớp nhân dân...

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Cách mạng Tháng Tám không chỉ mang ý nghĩa to lớn với dân tộc Việt Nam, mà còn có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Từ thắng lợi này, nhiều bài học lịch sử vô giá được đúc kết: Vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định mọi thắng lợi; biết nắm bắt thời cơ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tin tưởng tuyệt đối vào nhân dân.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp tri ân các thế hệ tiền bối, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đã đóng góp, hy sinh cho cách mạng Việt Nam. Đây cũng là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

"Từ ánh sáng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta thêm vững tin vào những kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập, vững bước tiến vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng" - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Cách mạng Tháng Tám mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định Cách mạng Tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, Cách mạng Tháng Tám không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với riêng Việt Nam mà còn có ý nghĩa quốc tế và tầm vóc thời đại sâu sắc.

Cách mạng Tháng Tám đã giáng một đòn chí mạng vào toàn bộ hệ thống thực dân cũ trên thế giới, góp phần quan trọng mở ra kỷ nguyên giải phóng dân tộc trên toàn cầu. Cách mạng Tháng Tám cũng là thắng lợi của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội thảo

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Cách mạng Tháng Tám là sự kiện có tầm vóc thời đại, là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn chiến lược, sự nhạy bén tạo thời cơ và chớp thời cơ ngàn năm có một, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, mà Hà Nội vinh dự, tự hào là nơi khởi nguồn và tạo tiền đề thành công của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.



Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn" có ý nghĩa rất quan trọng cả về khoa học và giá trị thực tiễn.

Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cho biết ý nghĩa trọng tâm của sự kiện này không chỉ ở việc ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc, còn tạo diễn đàn khoa học uy tín để trao đổi, làm rõ những giá trị, bài học và sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 dưới góc nhìn khoa học liên ngành, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới.