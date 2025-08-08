HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ

Văn Duẩn

(NLĐO) - Sáng 8-8, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 8-8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TTXVN

Cùng dự Đại hội có: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; 199 đại biểu chính thức đại diện cho 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phường Tây Hồ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính liền kề có diện tích tự nhiên 10,72 km2; quy mô dân số 100.122 người, với 68 tổ dân phố và 23.398 hộ dân.

Địa giới hành chính của Tây Hồ nằm trọn trong Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), khu vực nội đô lịch sử, gồm toàn bộ các phường xung quanh Hồ Tây. Toàn phường có 18 trường học, 61 di tích; 4.093 doanh nghiệp, 6.731 hộ kinh doanh. Đảng bộ phường Tây Hồ hiện có 100 tổ chức Đảng trực thuộc với 11 đảng bộ cơ sở, 22 chi bộ cơ sở, 67 chi bộ trực thuộc với tổng số 6.139 đảng viên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Thủ đô Hà Nội và đất nước.

Thủ tướng đánh giá Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ là sự kiện chính trị quan trọng của phường, diễn ra sau hơn 1 tháng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; hòa chung không khí thi đua sôi nổi của cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ sau sắp xếp, là dấu ấn mở đường và truyền cảm hứng cho một chặng đường phát triển mới, với khí thế mới, động lực mới để xây dựng Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng đề nghị phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu đột phá cao hơn mặt bằng chung

Nhấn mạnh tinh thần cần tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa trong thời gian tới và phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao đột phá hơn mặt bằng chung của Thủ đô và cả nước. Thủ tướng cơ bản đồng ý với những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được báo cáo tại Đại hội, đồng thời gợi mở các nội dung trọng tâm để Đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, nghiên cứu, làm rõ, đưa ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tập trung thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ nhất. Ảnh: Nhật Bắc

Theo đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thực hiện nghiêm và vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình; củng cố và phát huy đoàn kết, thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc, giám sát diện rộng, từ sớm, từ xa nhưng kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung, chủ động rà soát các công việc, bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, liên tục, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện hạ tầng về chuyển đổi số; chuyển đổi trạng thái, tư duy từ hành chính, thụ động, nặng về quản lý sang trạng thái kiến tạo, chủ động, tích cực phục vụ, giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp...

Nhấn mạnh giai đoạn 2025 - 2030 là giai đoạn có ý nghĩa lịch sử đặc biệt của đất nước, Thủ tướng tin tưởng với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", với khí thế mới, động lực mới, có những sản phẩm mới, phường Tây Hồ sẽ cùng Hà Nội và cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự TP HCM lần thứ I

(NLĐO) - Đảng bộ và lực lượng vũ trang TP HCM đã không ngừng nỗ lực, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương

Đảng bộ Công an TP HCM tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030

(NLĐO) - Đảng bộ Công an TP HCM tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 và được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo TP HCM đánh giá cao

    Thông báo