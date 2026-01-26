Chiều ngày 26-1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào nhân dịp thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thăm Việt Nam, khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm trong việc củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. Thủ tướng chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XII, bày tỏ tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới; đồng thời thông tin về những thành tựu nổi bật của Việt Nam thời gian qua và các định hướng phát triển chiến lược giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam; đánh giá cao vai trò điều hành của Chính phủ Việt Nam, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, coi đây là nguồn động viên quan trọng đối với Lào trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Trao đổi về hợp tác song phương, hai nhà lãnh đạo cho rằng trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả và thực chất hơn, để đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột mạnh mẽ, tương xứng với mức độ tin cậy chính trị đặc biệt giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường gắn kết hai nền kinh tế, nhất là gắn kết hạ tầng chiến lược giao thông, năng lượng và logistics; đề nghị hai bên phối hợp có hiệu quả giải quyết thỏa đáng, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, duy trì tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp Việt Nam với các cơ quan chức năng của Lào, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp lớn, có tiềm năng của Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực mà Lào có thế mạnh, đặc biệt là đầu tư vào khu vực biên giới Lào - Việt Nam; đầu tư xây dựng nhà máy chế biến, sản xuất tăng giá trị gia tăng, đáp ứng nhu cầu tại nội địa Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ gắn kết hai nền kinh tế, trong đó bao gồm các dự án chiến lược như dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, dự án kho dự trữ xăng dầu, dự án đường dây truyền tải điện Bắc Lào - Việt Nam; đánh giá cao việc hai bên mở rộng hình thức thanh toán bằng đồng nội tệ của mỗi nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả, bền vững tại Lào; đồng thời đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho thương mại song phương, nhất là thương mại biên mậu, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 5 - 10 tỉ USD trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường gắn kết hạ tầng giao thông giữa Việt Nam, Lào và Campuchia nhằm thúc đẩy gắn kết kinh tế, thương mại và đầu tư giữa ba nền kinh tế.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới; đẩy mạnh phối hợp phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người và tội phạm công nghệ cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng dành thời gian trao đổi, chia sẻ đánh giá về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.

