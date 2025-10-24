HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Tăng lương để giữ chân người lao động

Bài và ảnh: THANH YÊN

Nhiều doanh nghiệp chủ động nâng lương, cải thiện phúc lợi cho người lao động, không chờ tăng lương tối thiểu vùng

Dù chưa có Nghị định quy định tiền lương tối thiểu (LTT, từ ngày 1-1-2026), nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) đã chuẩn bị phương án, tăng lương ngay trong năm 2025.

San sẻ khó khăn

Đầu tháng 7-2025, tập thể lao động tại Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (phường Tây Thạnh, TP HCM) đón nhận tin vui khi ban giám đốc thông báo tăng 10% lương. Sau đợt tăng này, mức lương cơ bản (LCB) thấp nhất tại công ty khoảng 5,72 triệu đồng/người/tháng.

Theo bà Ngô Thị Phương Thảo, Chủ tịch Công đoàn công ty, sở dĩ DN quyết định tăng lương sớm vì thấy đời sống người lao động (NLĐ) còn khó khăn khi giá cả hàng hóa, thực phẩm tăng, việc cải thiện thu nhập là cách để động viên họ gắn bó với nơi làm việc. Thực tế, ngoài LCB, mỗi tháng, NLĐ còn được hưởng phụ cấp thâm niên, chuyên cần… Trong đó, mức phụ cấp thâm niên mỗi tháng được điều chỉnh từ giữa năm 2025, sau khi buổi đối thoại định kỳ giữa ban giám đốc và tập thể NLĐ.

Tăng lương để giữ chân người lao động - Ảnh 1.

Ổn định công việc và thu nhập, công nhân Công ty TNHH Ampfile Việt Nam an tâm làm việc

Mức tăng từ 20.000 đồng lên 40.000 đồng cho mỗi năm làm việc. 60% CN tại công ty có thời gian làm trên 10 năm nên khoản phụ cấp thâm niên hằng tháng, sau khi được điều chỉnh đã giúp thu nhập bình quân của khối sản xuất đạt từ 10 - 15 triệu đồng/người/tháng. "Ban giám đốc đã tính toán tăng lương đợt 2 trong năm 2025 cho những trường hợp có mức LCB thấp (dưới 6 triệu đồng/tháng). Dự kiến điều chỉnh ngay trong tháng 10-2025 nhằm giúp CN ổn định cuộc sống" - bà Thảo nói.

Thời gian qua, Công ty TNHH Corsair Marine International (phường Phú Thuận, TP HCM, 100% vốn nước ngoài), gặp nhiều khó khăn do đơn hàng giảm, CN ít tăng ca khiến thu nhập bị ảnh hưởng. Hiểu khó khăn của CN nên từ đầu năm 2025 đến nay, ban giám đốc đã xem xét điều chỉnh tăng lương cho hơn 400 lao động, mức bình quân từ 6% - 8%/người/năm. 

Những người có đóng góp đặc biệt sẽ được xem xét ở mức cao hơn. Hiện nay, mức LCB thấp nhất tại công ty là 6,2 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, công ty còn có các khoản thưởng như chuyên cần (1 triệu đồng/tháng) và thưởng thâm niên (từ 300.000 đồng - 600.000 đồng/tháng) khi NLĐ làm việc từ đủ 2 năm trở lên.

Cải thiện phúc lợi

Tại một số DN, ban giám đốc đã dự trù các phương án điều chỉnh lương cho NLĐ. Tại Hội nghị NLĐ năm 2025, ban giám đốc Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Sơn Kim (KCN Cát Lái, TP HCM), đã quyết định tăng lương 5% cho toàn thể NLĐ từ ngày 1-7-2025 chứ không chờ đến thời điểm điều chỉnh LTT vùng.

Trong đợt tăng này, NLĐ được tăng thấp nhất 300.000 đồng/người. Hiện mức LCB thấp nhất DN này đang áp dụng là trên 5,7 triệu đồng/người, cao hơn nhiều so với quy định. Theo ông Nguyễn Ngọc Tráng, Chủ tịch Công đoàn công ty, tại cuộc họp mới đây, Công đoàn, các bộ phận và ban giám đốc đã trao đổi về tăng lương vào đầu năm 2026. 

Theo đó, DN thống nhất dù mức LTT công ty đang áp dụng đã cao hơn nhiều so với quy định, song do tỉ lệ tăng lương vào ngày 1-7 chỉ 5%, thấp hơn so với tăng LTT dự kiến của nhà nước (7,2%). Nên từ ngày 1-1-2026, khi Nghị định quy định mức LTT vùng được ban hành và có hiệu lực, công ty sẽ tăng thêm 2,2%.

"Đối với những người làm việc hiệu quả cao, Công đoàn sẽ đề xuất mức tăng với tỉ lệ cao hơn để động viên. Hiện đơn hàng của DN đã lấp đầy đến quý I/2026 nên NLĐ có thể an tâm làm việc" - ông Tráng cho hay.

Còn tại Công ty TNHH Ampfield (100% vốn nước ngoài; KCN Tân Bình, TP HCM), trong năm 2025 tình hình sản xuất - kinh doanh có khởi sắc. Nhằm tri ân tập thể NLĐ, ban giám đốc đã đồng ý với đề xuất của Công đoàn là bổ sung khoản thưởng thâm niên cho NLĐ trong năm 2025. 

Cùng với đó, công ty cũng chủ động chi tiền thưởng các ngày lễ nằm ngoài thỏa ước lao động tập thể, như thưởng cho lao động nam vào ngày Quốc tế nam giới… Công ty cũng thống nhất với Công đoàn sẽ bảo đảm việc tăng LTT đúng theo quy định từ ngày 1-1-2026 để chia sẻ khó khăn với NLĐ. Hiện nay, mức LCB thấp nhất với thợ phụ tại công ty cao hơn LTT vùng hiện hành là 12%. Còn đối với thợ may là hơn 5,8 triệu đồng/người/tháng, cao hơn 17% so với LTT vùng theo quy định.

Bà Võ Thị Sáu, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết năm nay, đơn hàng dồi dào và CN tăng ca liên tục. Ban giám đốc ghi nhận nỗ lực này và yêu cầu Công đoàn xem xét lại các chế độ phúc lợi, từ đó đề xuất chính sách cải thiện phù hợp. "Vì vậy, chúng tôi đang cân nhắc đề xuất tăng mức thưởng Tết so với mọi năm nhằm động viên tinh thần anh chị em CN" - bà Sáu cho biết thêm. 

Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định về mức LTT năm 2026, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10. Theo đó, mức LTT sẽ tăng bình quân 7,2%.


